United met Van de Beek onderuit na slechte start, Arsenal klopt geplaagd Chelsea

Manchester United heeft zondag een pijnlijke nederlaag geleden bij laagvlieger Aston Villa in de Premier League. De club van coach Erik ten Hag ging door een slechte start met 3-1 onderuit. Arsenal heeft de koppositie heroverd door Chelsea met 0-1 te verslaan.

Donny van de Beek kreeg opnieuw een basisplaats van Ten Hag, net als donderdag bij het gewonnen Europa League-duel met Real Sociedad (0-1). De Nederlandse middenvelder kon niet voorkomen dat United al na twaalf minuten op een 0-2-achterstand stond.

Jacob Ramsey stuurde na zes minuten spelen Leon Bailey in de diepte. De aanvaller hield Lisandro Martínez van zich af en plaatste de bal in de lange hoek. United was nog niet bekomen van de tegentreffer of het stond al 0-2 via Lucas Digne. Hij schoot een vrije trap op fraaie wijze achter doelman David de Gea.

United kreeg op slag van rust hoop door een eigen goal van Ramsey, die een schot van Luke Shaw op ongelukkige wijze van richting veranderde. Diezelfde Ramsey bracht het thuispubliek meteen na de pauze in extase door de 3-1 binnen te knallen. Daarna bleven goals uit op Villa Park. Van de Beek werd halverwege de tweede helft naar de kant gehaald, Tyrell Malacia viel op hetzelfde moment in.

Manager Unai Emery debuteert zodoende met een zege bij Aston Villa, dat in augustus 1995 voor het laatst in eigen huis won van United in de Premier League. Villa klimt door de overwinning naar de veertiende plek in de Premier League.

United verliest door de nederlaag de aansluiting met de Engelse top en bezet de vijfde plek. 'The Red Devils' staan nu elf punten achter op koploper Arsenal. Newcastle United, met Sven Botman in de basis, zette Southampton simpel opzij (1-4). Daardoor stijgt de ploeg van coach Eddie Howe naar de derde positie.

Arsenal doet Chelsea pijn

Gabriel zorgde in de 63e minuut voor de enige treffer van de wedstrijd. De Braziliaanse verdediger tikte op de doellijn binnen na een indraaiende corner van Bukayo Saka die door niemand werd getoucheerd. Ook na de openingstreffer waren de beste kansen voor Arsenal, maar het bleef bij 0-1.

Bij Chelsea stond Pierre-Emerick Aubameyang aan de aftrap. De Gabonese spits, die tussen 2018 en begin 2022 voor Arsenal speelde, kon zijn oude ploeg geen pijn doen. Hij pakte in de eerste helft geel en werd in de 65e minuut naar de kant gehaald.

Arsenal mag zich door de overwinning weer koploper noemen. Manchester City bezette zaterdag door de benauwde overwinning op Fulham (2-1) even de eerste positie. 'The Gunners' hebben nu weer twee punten meer dan 'The Citizens'.

Chelsea is nu al vier Premier League-duels op rij zonder overwinning. De ploeg van trainer Graham Potter won recentelijk ook niet van Brighton & Hove Albion (4-1), Manchester United (1-1) en Brentford (0-0). De Londenaren staan zevende op dertien punten van Arsenal.

