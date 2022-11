FC Utrecht knokt zich na rust langs FC Groningen en nadert subtop

FC Utrecht heeft zondag ten koste van FC Groningen zijn derde zege in de Eredivisie op rij geboekt. De Domstedelingen maakten voor eigen publiek een achterstand goed en zegevierden met 2-1.

FC Groningen was het dreigendst in de beginfase, al bleven grote mogelijkheden in Stadion Galgenwaard uit. Naarmate de eerste helft vorderde, kwam het matig begonnen FC Utrecht beter in de wedstrijd.

Anastasios Douvikas kreeg na een fraaie aanval een goede schietkans, maar de aanvaller kon zijn inzet niet voldoende richting meegeven. De openingstreffer viel vlak voor rust juist aan de andere kant. Florian Krüger scoorde van dichtbij, nadat Ricardo Pepi de bal had ingebracht.

Aangespoord door het thuispubliek zette FC Utrecht na de onderbreking de jacht op de gelijkmaker in. Na iets meer dan een uur werden de Domstedelingen beloond voor de aanvalsdrang. Taylor Booth zette zelf een aanval op. Nadat hij de bal via Sander van de Streek weer in zijn bezit had gekregen, rukte hij op richting het strafschopgebied. Doelman Peter Leeuwenburgh had vervolgens geen antwoord op de inzet van de Amerikaan.

FC Utrecht rook bloed en ging na de 1-1 vol voor de winnende treffer. Daarbij zorgden invallers Bas Dost en Amin Younes voor nieuw elan. De bezoekers hielden lang stand, maar in de 85e minuut viel alsnog de verdiende 2-1. Van de Streek, die zich slim had vrijgelopen, trof doel op aangeven van Younes. Door de triomf stijgt FC Utrecht naar de zevende plaats met 21 punten, 9 meer dan nummer veertien FC Groningen.

Bij FC Groningen ontbrak Paulos Abraham in de selectie. De clubleiding besloot de Zweed vervroegd met vakantie te sturen, omdat hij bedreigd wordt. Eerder deze week kwam Abraham in het nieuws, omdat zijn hond een andere hond had doodgebeten.

Dertiende speelronde Eredivisie SC Cambuur-NEC 0-1

Vitesse-Sparta Rotterdam 0-4

Fortuna Sittard-FC Emmen 0-1

Excelsior-sc Heerenveen 0-1

FC Utrecht-FC Groningen 1-1

Zondag, 14.30 uur: FC Twente-Go Ahead Eagles

Zondag, 14.30 uur: FC Volendam-Feyenoord

Zondag, 16.45 uur: Ajax-PSV

Zondag, 16.45 uur: RKC Waalwijk-AZ

