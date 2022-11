Ajax Vrouwen overklast Feyenoord in Klassieker en blijft foutloos in Eredivisie

Ajax Vrouwen heeft zondag ten koste van Feyenoord ook de zevende wedstrijd van het seizoen in de Eredivisie gewonnen. De ploeg van trainer Suzanne Bakker was in De Klassieker op Varkenoord een maatje te groot voor de Rotterdammers: 0-4.

De beste kansen in de eerste helft waren voor Ajax. Feyenoord-keeper Jacintha Weimar keerde schoten van Victoria Pelova en Tiny Hoekstra, maar zag er even later niet goed uit bij de 0-1. Weimar verwerkte een inzet van Romée Leuchter niet goed en daardoor kon Hoekstra in de rebound binnenwerken.

Aan het begin van de tweede helft werd Ajax verder in het zadel geholpen. Door slordig balverlies van Feyenoord op eigen helft konden de bezoekers uitbreken. Hoekstra gaf voor op Leuchter en die schoot bij de tweede paal hard raak.

Even later besliste uitblinker Hoekstra het duel eigenhandig met haar tweede treffer van de middag. Ze ontving de bal na een perfecte pass van Chasity Grant en rondde koeltjes af.

In het restant van de wedstrijd kreeg Ajax voldoende kansen om de score verder uit te breiden. Zo raakte Leuchter een kwartier voor tijd de onderkant van de lat uit een vrije trap. De vierde treffer viel in blessuretijd alsnog en was tekenend voor het duel van Feyenoord: invaller Isa Kagenaar tikte de bal in eigen doel.

Alleen FC Twente is net als koploper Ajax nog foutloos dit seizoen. De ploeg uit Enschede, die tot dusver een duel minder speelde dan de Amsterdammers, won vrijdagavond met 0-4 bij Telstar. Feyenoord leed de eerste nederlaag van het seizoen en blijft op dertien punten steken in de Vrouwen Eredivisie.

Vrouwen Eredivisie top vijf 1. Ajax 7-21 (+30)

2. FC Twente 6-18 (+27)

3. Fortuna Sittard 7-15 (+12)

4. Feyenoord 6-13 (+2)

5. PSV 6-10 (+3)

Romeé Leuchter zorgde vlak na rust voor de 0-2 namens Ajax. Foto: Pro Shots

