Bale draagt met goal in 128e minuut bij aan eerste MLS-titel van Los Angeles FC

Gareth Bale heeft zaterdagavond (lokale tijd) met Los Angeles FC de titel veroverd in de MLS. Door een doelpunt van de Welshman in de 128e minuut dwong de ploeg van trainer Steve Cherundolo een strafschoppenserie af tegen Philadelphia Union. Los Angeles FC won die overtuigend.

Na reguliere speeltijd stond het 2-2 in het Banc of California Stadium in Los Angeles. Jack Elliott leek Philadelphia Union in de blessuretijd van de tweede helft van de verlenging de titel te bezorgen, maar zijn doelpunt bleek toch niet voldoende.

In de strafschoppenserie wist Philadelphia Union geen enkele keer raak te schieten, waardoor de strijd na drie penalty's al beslecht was. Giorgio Chiellini, overgekomen van Juventus, bleef op de bank bij Los Angeles FC. Ook Bale beleefde zijn eerste seizoen bij Los Angeles FC. Hij maakte de overstap van Real Madrid.

De strijd om de landstitel in de Verenigde Staten wordt altijd beslist via een play-offsysteem. In de finale staan de winnaars van de play-offs in de Eastern Conference (Philadelphia Union) en die in de Western Conference (Los Angeles FC) tegenover elkaar.