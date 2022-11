Cocu vestigt hoop op versterkingen na nieuwe zeperd van 'broos' Vitesse

Phillip Cocu zag zaterdagavond in de thuiswedstrijd tegen Sparta Rotterdam (0-4) nog maar eens hoe kwetsbaar Vitesse dit seizoen is. De coach hoopt dan ook dat de selectie van de Arnhemmers in januari een kwaliteitsinjectie kan krijgen.

"Er wordt wel over versterkingen gesproken, maar het is wachten tot alle lichten op groen staan. Dan kunnen we pas echt concreet aan de slag. Dat is op dit moment nog niet het geval", zei Cocu na de pijnlijke nederlaag in het GelreDome tegen ESPN.

Het geld voor versterkingen moet komen van het Amerikaanse bedrijf Common Group, dat begin september eigenaar van Vitesse werd. "Hopelijk komt er snel groen licht, want we willen vooruitdenken en anticiperen. Elk team kijkt in januari waar het zich kan versterken. Wij moeten dat zeker doen."

De wedstrijd tegen Sparta was voor Cocu het bewijs dat Vitesse in de winter de transfermarkt op moet. De Arnhemmers speelden helemaal niet zo slecht, maar de organisatie stortte als een kaartenhuis in toen Tobias Lauritsen in de 69e minuut de 0-1 maakte.

Vitesse leed tegen Sparta de zevende nederlaag op rij. Foto: Pro Shots

'Het is broos als we een tegendoelpunt krijgen'

In de resterende twintig minuten scoorde een effectief Sparta nog drie keer via Sven Mijnans, Lauritsen en Arno Verschueren, waardoor Vitesse de zevende nederlaag van het seizoen leed. "Het is broos als we een tegendoelpunt krijgen", onderstreepte Cocu, die in september de naar Duitsland vertrokken Thomas Letsch opvolgde.

"Een aantal jongens wil het dan snel proberen recht te trekken en gaat zich daardoor anders gedragen. Terwijl we daarvoor juist in de wedstrijd groeiden. Nu kregen we heel snel twee goals tegen en was het gespeeld. We hadden bij elkaar moeten blijven."

Vooral de eerste tegengoal, waarbij invaller Ferro zijn man verkeerd dekte, was een bron van ergernis bij Cocu. "Dat mag op dit niveau gewoon niet gebeuren. Maar het gebeurt wel, dus het is geen incident. Hier lopen we dit seizoen vaak tegenaan en daarom staan we ook in de onderste regionen."

Vitesse bezet op dit moment de vijftiende plek in de Eredivisie met elf punten, één punt boven de degradatiestreep. De Arnhemmers gaan woensdagavond op bezoek bij Ajax en sluiten de eerste seizoenshelft op 13 november af met een uitwedstrijd tegen Go Ahead Eagles.

