Stoppende Piqué voelt na 'heel zware maanden' een last van zijn schouders vallen

Gerard Piqué voelt zich bevrijd nu hij zijn laatste wedstrijd voor FC Barcelona in Camp Nou heeft gespeeld. De verdediger, die over enkele dagen een punt achter zijn loopbaan zet, deed 85 minuten mee in de thuiswedstrijd tegen UD Almería.

"Het voelde alsof er een grote last van mijn schouders viel toen ik het veld verliet", zei Piqué in gesprek met DAZN. "De laatste maanden waren heel zwaar voor me, maar nu voelt het als een bevrijding. Deze ervaring zal ik nooit vergeten."

De 35-jarige Piqué geldt als een van de belangrijkste spelers van FC Barcelona van deze eeuw, maar dit seizoen belandde de Spanjaard op een zijspoor. Zijn trainer en voormalige ploeggenoot Xavi zette hem vaker op de bank dan dat hij mocht spelen. Donderdag maakte Piqué bekend dat hij stopt.

Over twee dagen zal Piqué in principe nog de uitwedstrijd tegen Osasuna spelen, maar zaterdagavond kwam de clublegende voor het oog van ruim 92.000 fans voor het laatst in actie in Camp Nou. De verdediger had een basisplek en droeg de aanvoerdersband, die normaal gesproken om de arm van Sergio Busquets zit.

Gerard Piqué hield het niet droog bij zijn afscheidsspeech. Foto: ANP

Xavi spreekt van 'een magische avond'

In de 85e minuut kreeg Piqué zijn publiekswissel van Xavi, die Andreas Christensen voor hem inbracht. Op dat moment leidde Barcelona al met 2-0 door doelpunten van Ousmane Dembélé en Frenkie de Jong. Na het laatste fluitsignaal werd Piqué uitgebreid in het zonnetje gezet door ploeggenoten en fans.

"Ik ben blij dat ik alles voor deze club heb gegeven", zei Piqué, die met FC Barcelona onder meer drie keer de Champions League won en acht keer landskampioen werd. "Er waren mooie en minder mooie dagen, maar ik kijk er met trots op terug. Ik denk dat ik nu met een goed gevoel kan afsluiten."

Xavi denkt dat Piqué een waardig afscheid heeft gekregen, ook al is hij dit seizoen geen vaste waarde meer. "Het was een magische avond, vooral voor hem. Het is geweldig als je als een legende afscheid kunt nemen. Dat heb ik ook meegemaakt. Onze fans houden van hem en dat kan hij meenemen in zijn graf."

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Eerder

Aanbevolen artikelen