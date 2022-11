FC Groningen geeft Abraham vervroegd vakantie vanwege ernstige bedreigingen

FC Groningen heeft Paulos Abraham vervroegd vakantie geven omdat de vleugelspeler ernstig bedreigd wordt, zo meldt de Eredivisionist zaterdag. De Zweed kwam eerder deze week in het nieuws omdat zijn hond een andere hond heeft doodgebeten en dat leidde tot veel reacties.

FC Groningen schrijft dat de situatie rond Abraham en zijn vriendin dusdanig onveilig is dat het niet langer verantwoord is dat hij thuis blijft. De club is al op zoek naar andere huisvesting. De Zweeds jeugdinternational speelde dit seizoen tot dusver acht Eredivisie-wedstrijden en scoorde nog niet. Hij werd begin 2021 voor twee miljoen euro overgenomen van AIK.

Het incident met de hond van Abraham gebeurde drie weken geleden in de flat in Groningen waar de speler woont. De hond die werd doodgebeten was een chihuahua. Het incident zorgde voor opschudding in de flat, omdat veel bewoners angstig zijn.