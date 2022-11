Frenkie de Jong helpt Barcelona aan zege bij afscheidsduel Piqué in Camp Nou

Delen via E-mail

FC Barcelona heeft zaterdag in La Liga met 2-0 gewonnen van Almeria. Frenkie de Jong nam een van de doelpunten voor zijn rekening, terwijl clubicoon Gerard Piqué afscheid nam van het Catalaanse publiek.

De zege van Barcelona op de laagvlieger uit het zuiden van Spanje kwam met de nodige moeite tot stand. In de zevende minuut mocht Robert Lewandowski aanleggen voor een strafschop, maar de Poolse superspits schoot via de buitenkant van de paal naast.

Pas na rust kwam de ploeg van trainer Xavi op stoom. Ousmane Dembélé brak in de 48e minuut de ban met een Arjen Robben-achtige goal. De Franse vleugelspits dribbelde vanaf rechts naar binnen en vond vervolgens de verre hoek.

Een kwartier later verdubbelde De Jong de score uit een rebound. Ansu Fati schoot de bal tegen de doelman aan, waarna de 25-jarige Nederlander de 2-0 tegen de touwen ramde. Dat bleek de eindstand in Camp Nou.

Daarna was er ruim tijd om Piqué in het zonnetje te zetten. De verdediger maakte eerder deze week zijn afscheid bekend, wat Xavi ertoe verleidde hem weer eens een basisplaats te gunnen. Zichtbaar geëmotioneerd kreeg Piqué in de 84e minuut een publiekswissel.