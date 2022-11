Zivkovic scoort eindelijk weer en bezorgt FC Emmen langverwachte zege

FC Emmen heeft zaterdag dankzij een doelpunt van Richairo Zivkovic eindelijk weer gewonnen in de Eredivisie. De spits maakte op bezoek bij Fortuna Sittard de enige treffer van de wedstrijd (0-1) waardoor de ploeg van Dick Lukkien voor het eerst sinds 20 augustus zegevierde.

Emmen was destijds te sterk voor FC Utrecht, waarna negen keer op rij niet gewonnen werd in de Eredivisie. Tussendoor werd in de eerste ronde van de KNVB-beker ternauwernood wel afgerekend met de amateurs van ADO'20.

Zaterdagavond tegen Fortuna kroonde Zivkovic zich met een treffer in de 58e minuut tot matchwinner. Het was zijn eerste Eredivisie-treffer sinds 14 mei 2017, toen hij namens FC Utrecht scoorde tegen AZ. Dat is 2.001 dagen geleden, al speelde de 26-jarige aanvaller de afgelopen seizoenen louter in het buitenland bij de Chinese clubs Changchun Yatai en Guangzhou R&F, het Belgische KV Oostende, het Engelse Sheffield United en het Servische Rode Ster Belgrado.

Door de overwinning stijgt Emmen van de zeventiende naar de zestiende plaats, terwijl Fortuna met twee punten meer de veertiende plek bezet.

Blijdschap bij Richairo Zivkovic na de 0-1. Foto: Getty Images

Fortuna mist geschorste Yilmaz

Fortuna moest het tegen Fortuna doen zonder de geschorste spits Burak Yilmaz, die werd vervangen door Paul Gladon. Trainer Julio Velázquez voerde na de nederlaag van 3-1 bij Sparta nog drie wijzigingen door. Rodrigo Guth, Dogan Erdogan en Úmaro Embaló speelden in plaats van Dimitris Siovas, Arianit Ferati en Tijjani Noslin.

In de eerste helft gebeurde er weinig in Sittard. Kort voor rust kreeg Zivkovic een grote kans, maar de spits van Emmen schoot over.

Na rust had Zivkovic wel succes. In de 58e minuut schoot de voormalig Ajacied de bal met links in de verre hoek en dat mocht doelman Ivor Pandur zich aanrekenen. In de slotfase drong Fortuna aan en kreeg ook de nodige kansen, maar die gingen er niet in. Zivkovic liet ook nog een riante mogelijkheid onbenut en zo bleef het 0-1.

Fortuna Sittard miste in de aanval de geschorste Burak Yilmaz. Foto: ANP

