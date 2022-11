De Roon maakt rentree bij nederlaag Atalanta, Giroud krijgt rood na winnende goal

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Marten de Roon heeft twee weken voor de start van het WK zijn rentree gemaakt na een hamstringblessure. De middenvelder kreeg zaterdag in de Serie A als invaller speelminuten bij zijn ploeg Atalanta. Hij kon niet voorkomen dat met 1-2 werd verloren in de topper tegen koploper Napoli. Bij AC Milan kreeg Olivier Giroud rood nadat hij zijn shirt uittrok na het winnende doelpunt.

De Roon liep zijn blessure twee weken geleden op en ontbrak afgelopen weekend in de wedstrijdselectie van Atalanta. Zaterdag op bezoek bij Napoli was de dertigvoudig international fit genoeg om tien minuten voor tijd in te vallen bij de ploeg van trainer Gian Piero Gasperini.