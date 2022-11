Sparta boekt grootste uitzege in 28 jaar en bezorgt Vitesse negatieve primeur

Sparta Rotterdam heeft zaterdag met een ruime overwinning op Vitesse opnieuw indruk gemaakt. De Rotterdammers wonnen met 0-4 tegen de Arnhemse club, die voor het eerst negen thuiswedstrijden in de Eredivisie heeft verloren in een kalenderjaar.

De 0-4 is de grootste uitoverwinning van Sparta sinds 8 mei 1994, toen met 1-5 gewonnen werd bij Go Ahead Eagles. Lange tijd leek het er niet op dat het zo'n ruime zege zou worden voor de ploeg van trainer Maurice Steijn. Halverwege was het nog 0-0 in het GelreDome, waarna Sparta via twee treffers van Tobias Lauritsen en goals van Sven Mijnans en Arno Verschueren met indrukwekkende cijfers won.

Door de overwinning heeft Sparta nu 23 punten na dertien duels. Dat het grootste aantal punten na zoveel Eredivisie-duels sinds 1981/1982 (27 punten, omgerekend naar drie punten voor een overwinning).

De Rotterdammers, die vorig jaar ternauwernood ontsnapten aan degradatie, staan op de zesde plek. Vitesse doet het daarentegen zeer slecht. De ploeg van Phillip Cocu heeft pas elf punten en bezet de vijftiende positie.

Eredivisie-speelronde 12 Vrijdag: Cambuur-NEC 0-1

Zaterdag Vitesse-Sparta 0-4

Zaterdag: 18.45 uur: Fortuna-Emmen

Zaterdag 21.00 uur: Excelsior-Heerenveen

Zondag 12.15 uur: Utrecht-Groningen

Zondag 14.30 uur: Volendam-Feyenoord

Zondag 14.30 uur: Twente-Go Ahead

Zondag 16.45 uur: Ajax-PSV

Zondag 16.45 uur: RKC-AZ

Tobias Lauritsen maakt de 0-1. Foto: Getty Images

Van Duivenbooden debuteert in basis Vitesse

Met de twintigjarige aanvaller Simon van Duivenbooden voor het eerst in de basis maakte Vitesse al in de eerste helft een weinig overtuigende indruk tegen Sparta. Kort voor rust was verdediger Enzo Cornelisse tot twee keer toe wel in de buurt van een doelpunt, maar dat bleef uit. Adil Auassar redde Sparta door de bal net voor de lijn weg te halen.

Zo was het halverwege 0-0, waarna Sparta in het laatste deel van de wedstrijd het verschil maakte. Lauritsen draaide in de 69e minuut knap weg en scoorde via de binnenkant van de paal.

De tweede treffer was nog mooier. Mijnans kreeg de bal buiten het zestienmetergebied aangespeeld. De middenvelder schoot met links raak in de rechterkruising. Lauritsen zorgde, kort voor tijd, met zijn vijfde treffer van dit seizoen voor de definitieve beslissing. In blessuretijd scoorde ook de Belg Verschueren nog, waardoor het de grootste uitzege werd van Sparta in 28 jaar.

Stand Bovenin de Eredivisie 1. Ajax 11-28 (+28)

2. PSV 12-27 (+22)

3. AZ 12-26 (+10)

4. FC Twente 12-25 (+15)

5. Feyenoord 11-24 (+15)

6. Sparta 13-23 (+9)

Vreugde bij Sparta na de 0-2. Foto: Pro Shots

