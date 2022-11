Invaller Haaland redt Manchester City tegen Fulham, Summerville scoort weer

Manchester City is zaterdagmiddag in de Premier League aan puntenverlies ontsnapt. De regerend landskampioen leek met 1-1 gelijk te spelen tegen Fulham, maar door een late treffer van invaller Erling Haaland kwam de ploeg van coach Pep Guardiola met de schrik vrij: 2-1. Crysencio Summerville was opnieuw goud waard voor Leeds United.

Haaland kwam na ruim een uur spelen in het veld en maakte pas in de vijfde minuut van de blessuretijd het winnende doelpunt voor Manchester City. De Noor benutte een penalty, die was gegeven na een overtreding op Kevin De Bruyne.

Manchester City had het lastig zonder Haaland, die na een voetblessure nog niet fit genoeg was om de starten. De ploeg uit Manchester kwam via diens vervanger Julian Álvarez nog wel op voorsprong, maar voor rust kreeg het een penalty tegen. Die werd benut door Andreas Pereira en bovendien kreeg João Cancelo kreeg rood.

Ondanks het ondertal voerde Manchester City met basisspeler Nathan Aké in de slotfase de druk op. Sinds de rentree van Haaland werd City gevaarlijker en leek het een kwartier voor tijd al te scoren. De goal van de spits, die de laatste twee wedstrijden miste, werd echter afgekeurd wegens buitenspel.

Doordat de treffer van Haaland in de 95e minuut wél geldig was, neemt City de leiding in de Premier League over van Arsenal. De ploeg uit Londen kan de koppositie zonder heroveren. Dan gaan 'The Gunners' op bezoek bij stadgenoot Chelsea.

Summerville voltooit comeback Leeds United

Summerville bezorgde Leeds United in het thuisduel met AFC Bournemouth de drie punten. De bezoekers leidden na een uur nog met 1-3, maar na een fraaie comeback zegevierde de ploeg van Summerville: 4-3.

Summerville maakte het winnende doelpunt in de 84e minuut. De oud-speler van onder meer Feyenoord en ADO Den Haag was het eindstation van een snelle counter van Leeds. Het is al de derde wedstrijd op rij dat de rappe aanvaller scoort.

Laagvlieger Wolverhampton Wanderers, dat eerder op de dag de komst van trainer Julen Lopetegui aankondigde, verloor met 2-3 van Brighton & Hove Albion. Het duel tussen Nottingham Forest en Brentford eindigde onbeslist: 2-2.

