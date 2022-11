Bayern zonder De Ligt nipt te sterk voor Hertha, Malen wint ruim met Dortmund

Bayern München heeft zaterdag in de Bundesliga zonder de geblesseerde Matthijs de Ligt een moeizame overwinning (2-3) geboekt op bezoek bij Hertha BSC. Borussia Dortmund was met Donyell Malen in de basis veel te sterk voor VfL Bochum (3-0).

De Ligt kende deze week een lichte terugslag in zijn herstel van zijn knieblessure, waardoor hij - ruim twee weken voor de start van het WK in Qatar - ontbrak bij Bayern in Berlijn. Benjamin Pavard verving hem centraal achterin bij 'Der Rekordmeister' en zo kwam er op de rechtsbackpositie een plek vrij voor oud-Ajacied Noussair Mazraoui. Ryan Gravenberch bleef tegen Hertha negentig minuten op de bank.

Goed nieuws voor Bayern én de Franse bondscoach Didier Deschamps was dat Lucas Hernandez als invaller zijn rentree maakte na twee maanden blessureleed. Hij viel in de 64e minuut in, toen de 2-3-eindstand al op het scorebord stond in het Olympiastadion. Alle treffers werden in de eerste helft gemaakt.

Jamal Musiala maakte in de twaalfde minuut de 0-1. Na twee treffers van Eric Maxim Choupo-Moting (37e en 38e minuut) leek Bayern op weg naar een ruime zege, maar in de slotfase van de tweede helft scoorde Hertha twee keer. Dodi Lukebakio (veertigste minuut) en Dave Selke (strafschop in de 45e minuut) waren trefzeker. Zo mocht de thuisploeg, met Jean-Paul Boëtius negentig minuten in het veld, hopen op een punt of meer, maar dat gebeurde niet.

Bundesliga-speelronde 13 Vrijdag: Gladbach-Stuttgart 3-1

Zaterdag: Dortmund-Bochum 3-0

Zaterdag: Mainz-Wolfsburg 0-3

Zaterdag: Hoffenheim-Leipzig 1-3

Zaterdag: Augsburg-Frankfurt 1-2

Zaterdag: Hertha-Bayern 2-3

Zaterdag 18.30 uur: Bremen-Schalke 04

Zondag 15.30 uur: Leverkusen-Union

Zondag 17.30 uur: Freiburg-Köln

Bayern München viert de zege in Berlijn. Foto: Getty Images

Bayern weer even koploper

Door de overwinning op Hertha is Bayern koploper in de Bundesliga met twee punten voorsprong op Union Berlin, maar de club van Sheraldo Becker speelt zondag nog uit tegen Bayer Leverkunsen.

Dortmund staat na de eenvoudige overwinning op Bochum derde. Door doelpunten van Youssoufa Moukoko (achtste minuut), Giovanni Reyna (penalty in de twaalfde minuut) en opnieuw Moukoko (45+2e minuut) werd Bochum met 3-0 verslagen. Malen speelde de eerste 68 minuten van het duel in het Signal Iduna Park.

Thorgan Hazard maakte na blessureleed als invaller zijn rentree bij Dortmund en de Belg lijkt klaar daarmee voor het WK.

Stand bovenin de Bundesliga 1. Bayern 13-28 (+29)

2. Union 12-26 (+12)

3. Dortmund 13-25 (+25)

4. Freiburg 12-24 (+5)

5. Frankfurt 13-23 (+6)

6. RB Leipzig 13-22 (+6)

Donyell Malen knuffelt doelpuntenmaker Youssoufa Moukoko. Foto: Getty Images

Van de Ven wint met Wolfsburg

Micky van de Ven, die deel uitmaakt van de voorselectie van Oranje, won met VfL Wolfsburg met 0-3 op bezoek bij FSV Mainz. De verdediger speelde de hele wedstrijd, terwijl Delano Burgzorg invaller was bij Mainz. De doelpunten van Wolfsburg kwamen op naam van Patrick Wimmer, Maximilian Arnold en Ridle Bakoe.

RB Leipzig was vooral door twee doelpunten van Frans international Christopher Nkunku met 1-3 te sterk voor Hoffenheim. Dani Olmo maakte de andere goal voor de bezoekers en Georginio Rutter tekende voor de treffer van de thuisploeg in de PreZero ArenA.

Jerffrey Gouweleeuw verloor met Augsburg thuis met 1-2 van Eintracht Frankfurt. Mërgim Berisha maakte binnen een minuut de 1-0 in de WWK ARENA, maar door treffers van Sebastian Rode en Ansgar Knauff pakte de Europa League-winnaar drie punten.

Micky van de Ven won met Wolfsburg van Mainz. Foto: Getty Images

