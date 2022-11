Eerste treffer Groenen niet genoeg voor competitiezege Paris Saint-Germain

Jackie Groenen heeft zaterdag haar eerste doelpunt voor Paris Saint-Germain gemaakt. De treffer van de Oranje-international in het duel met Montpellier was niet genoeg voor de winst: het duel in de Franse competitie eindigde in 2-2.

Groenen begon op de bank, maar viel in de zeventiende minuut in voor de geblesseerde Kheira Hamraoui. Na een 1-1 ruststand scoorde de Oranje-international in de 49e minuut de 2-1. Vlak voor tijd kwam Montpellier via Celeste Boureille nog langszij: 2-2.

De 27-jarige Groenen kwam in de zomer voor 150.000 euro over van Manchester United, waar ze in drie seizoenen geen enkel doelpunt had gemaakt. Hoewel Groenen tegen Montpellier op de bank moest beginnen, heeft ze de laatste weken geregeld een basisplek bij PSG.

Lieke Martens begon net als Groenen op de bank bij de Parijzenaars en viel na ruim een uur spelen in. Martens heeft dit seizoen al twee keer gescoord in de Division 1. Beide speelsters zijn opgeroepen voor de volgende interlandperiode, waarin de Oranjevrouwen tegen Costa Rica en Denemarken oefenen.

Van de Donk speelt gelijk met Lyon

Daniëlle van de Donk heeft zaterdag met Lyon doelpuntloos gelijkgespeeld tegen Guingamp, de hekkensluiter van de competitie. De Oranje-international deed negentig minuten mee. Collega-international Damaris Egurrola zat niet bij de selectie van Lyon vanwege een blessure.

Olympique Lyonnais staat met negentien punten bovenaan in de competitie. PSG blijft na het gelijkspel tweede in de stand met zeventien punten. De derde plek wordt met vijftien punten bezet door de tweede club uit de Franse hoofdstad: Paris FC.

Top drie Division 1 1. Olympique Lyon 7-19 (+12)

2. Paris Saint-Germain 7-17 (+11)

3. Paris FC 7-15 (+7)

Eerder

Aanbevolen artikelen