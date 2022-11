Engelse verdediger Chilwell mist WK vanwege hamstringblessure

De Engelse verdediger Ben Chilwell moet het WK in Qatar hoogstwaarschijnlijk aan zich voorbij laten gaan. Volgens zijn club Chelsea heeft hij een hamstringblessure opgelopen.

Chilwell liep zijn blessure woensdag op tijdens de gewonnen groepswedstrijd tegen Dinamo Zagreb (2-1) in de Champions League. Uitgerekend in de blessuretijd ging het mis. Hij kampte met problemen aan zijn hamstring en verliet Stamford Bridge vervolgens op krukken. Trainer Graham Potter zei na afloop al te vrezen voor de WK-deelname van zijn linksback.

De 25-jarige Chilwell debuteerde in 2018 voor de Engelse ploeg en speelde in totaal zeventien interlands. Daarin wist hij één keer te scoren. Chilwell maakte vorig jaar deel uit van de Engelse selectie die de finale van het EK haalde, maar hij kwam mede vanwege een coronabesmetting niet in actie op dat toernooi.

"Na mijn kruisbandblessure heb ik heel hard gewerkt om ervoor te zorgen dat ik fit was voor het WK. Het WK is altijd een droom van me geweest", laat Chilwell weten in een tweet. "Ik zal er alles aan doen om zo snel mogelijk weer voor Chelsea te spelen."