AZ vindt geen gehoor bij tuchtcommissie: schorsing Dani de Wit blijft staan

De tuchtcommissie van de KNVB heeft de schorsing van AZ-middenvelder Dani de Wit gehandhaafd. AZ ging begin deze week niet akkoord met het schikkingsvoorstel van de aanklager: drie wedstrijden schorsing, waarvan één voorwaardelijk. De tuchtcommissie behandelde de zaak vrijdagavond en kwam tot dezelfde straf.

AZ pleitte vrijdagavond bij de tuchtcommissie voor strafvermindering, in de hoop dat De Wit in ieder geval tegen PSV kan meedoen. De aanklager verhoogde zijn eis naar een schorsing van drie wedstrijden onvoorwaardelijk. De tuchtcommissie kwam uit bij dezelfde straf als in het schikkingsvoorstel.

De nummer 10 mist zondag in ieder geval de uitwedstrijd van AZ tegen tegen RKC Waalwijk. In principe mist hij volgende week zaterdag ook het duel met PSV in Eindhoven. Daarna wordt het seizoen onderbroken vanwege het WK in Qatar.

De eerste wedstrijd van AZ na dat toernooi is op 7 januari, thuis tegen Vitesse. De Alkmaarders hebben wel nog de mogelijkheid om in beroep te gaan en de club houdt die optie voorlopig open.

De Wit werd vorige week tegen FC Volendam al na een kwartier met rood van het veld gestuurd na een tackle op de benen van Robert Mühren. De 24-jarige middenvelder is een vaste waarde in het elftal van trainer Pascal Jansen, dat in de Eredivisie achter Ajax en PSV op de derde plaats staat en als groepswinnaar overwintert in de Conference League.

De oud-Ajacied maakte dit seizoen drie doelpunten in de Eredivisie en al zeven goals in Europees verband.

Eerder

Aanbevolen artikelen