Trainer Kuijt wil niets weten van vertrek na nieuwe dreun voor ADO Den Haag

Trainer Dirk Kuijt weigert de handdoek in de ring te gooien nadat hij vrijdag een nieuwe dreun had geïncasseerd met ADO Den Haag. Door een goal in de 96e minuut verloor de ploeg van de oud-international met 2-3 van VVV-Venlo.

"Ik vind voetbal de mooiste sport in de wereld en wil als trainer graag de dingen bewijzen die ik als speler heb gepresteerd", zei Kuijt, die bezig is aan zijn eerste klus als trainer en met ADO op de zeventiende plek staat, bij Omroep West.

"De keuzes van andere mensen heb ik niet in de hand, maar ik geef alles om het te bewerkstelligen. Het belangrijkste is dat je nooit moet opgeven. En dat zal ik in ieder geval nooit doen."

De 42-jarige Kuijt sprak toen hij afgelopen zomer bij ADO tekende de ambitie uit om zo snel mogelijk te promoveren, maar na veertien duels is die doelstelling ver weg. ADO won pas vier keer en ging liefst zeven keer onderuit.

Teleurstelling bij ADO-speler Joël Zwarts nadat VVV diep in blessuretijd op 2-3 was gekomen. Foto: Pro Shots

Kuijt heeft begrip voor joelend publiek

Hoewel Kuijt dus nog niet aan een vertrek wilde denken, waren er tijdens de wedstrijd tegen VVV wel verschillende spreekkoren richting Kuijt vanaf de tribunes te horen. Ook wapperden verschillende supporters met witte zakdoekjes.

"Ik kan de reactie van het publiek begrijpen", vervolgde Kuijt, die de supporters juist een compliment gaf. "Ze stonden er tot het laatste moment achter. Dat de emotie dan hoog zit, snap ik. Maar het raakt me niet. Het raakt mij wel dat we zo laag staan op de ranglijst, omdat ik weet dat het beter kan."

Nick Venema nam diep in blessuretijd het winnende doelpunt voor zijn rekening, waardoor ADO opnieuw puntloos bleef. Kuijt en zijn elftal vervolgen de competitie volgende week vrijdag met een uitwedstrijd tegen Telstar.

Eerder

Aanbevolen artikelen