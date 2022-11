Koploper Heracles wint door late treffer, nieuwe domper voor ADO en Kuijt

Delen via E-mail

Heracles Almelo heeft vrijdag door een late zege bij Willem II de koppositie vastgehouden in de Keuken Kampioen Divisie. De Almeloërs wonnen met 1-2, waardoor MVV Maastricht ondanks een 4-0-zege op Helmond Sport tweede blijft. ADO Den Haag beleefde een pijnlijke avond en verloor door een goal in de 96e minuut van VVV-Venlo: 2-3.

Heracles kwam door een goal van Willem II-spits Jizz Hornkamp op achterstand in Tilburg, maar stelde in de tweede helft orde op zaken. Lucas Schoofs maakte na ruim een uur spelen de gelijkmaker en Thomas Bruns tekende in de negentigste minuut voor de winnende treffer.