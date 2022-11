FC Twente Vrouwen behoudt maximale score, ook Fortuna Sittard wint weer

FC Twente Vrouwen heeft vrijdag ook de zesde wedstrijd van het seizoen in de Azerion Vrouwen Eredivisie gewonnen. Hekkensluiter Telstar werd met 0-4 verslagen. Competitiedebutant Fortuna Sittard boekte de vierde zege op rij.

Telstar-Twente was eigenlijk al vroeg beslist. Na iets meer dan een kwartier stond er dankzij Fenna Kalma en Elena Dhont 0-2 op het scorebord bij de wedstrijd in het BUKO Stadion in Velsen-Zuid.

In de tweede helft maakte Kalma haar tweede goal van de avond. De 22-jarige spits was in de afgelopen jaren al goud waard voor Twente en staat nu na zes duels alweer op negen treffers. Ella Peddemors bepaalde de eindstand op 0-4.

De overwinning op Telstar betekent dat landskampioen FC Twente na zes wedstrijden nog zonder puntenverlies is. Datzelfde geldt voor Ajax, dat vrijdag niet in actie kwam en op doelsaldo koploper is.

In het spoor van de twee topclubs volgt Fortuna als nummer drie. De Eredivisie-debutant klopte Excelsior met 0-5 dankzij goals van Tessa Wullaert (twee), Jarne Teulings, Féli Delacauw en Dana Foederer. Fortuna heeft na zeven duels vijftien punten.

Ook PSV boekte vrijdag een overwinning. Joëlle Smits maakte beide doelpunten tegen VV Alkmaar: 0-2. Verder eindigde sc Heerenveen-PEC Zwolle in 1-2. Zondag staat Feyenoord-Ajax op het programma (aftrap: 12.15 uur).

