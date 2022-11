Gakpo voor tweede keer op rij verkozen tot Eredivisie-speler van de Maand

Cody Gakpo is vrijdag voor de tweede keer op rij uitgeroepen tot Eredivisie-speler van de Maand. De aanvaller van PSV presteerde volgens de statistieken en de fans in oktober opnieuw het best. De prijs voor Talent van de Maand ging naar Brian Brobbey.

De 23-jarige Gakpo was in oktober betrokken bij zes competitiedoelpunten, het grootste aantal van alle spelers in de Eredivisie. Ook creëerde hij de meeste kansen, gaf hij de meeste succesvolle voorzetten en maakte hij de meeste geslaagde dribbels.

Ondanks de goede aanvallende statistieken van Gakpo beleefde PSV een wisselvallige maand. De Eindhovenaren verloren bij SC Cambuur (3-0) en FC Groningen (4-2). Sc Heerenveen (0-1), FC Utrecht (6-1) en NEC (3-0) werden wel verslagen.

Gakpo is de derde speler die de Speler van de Maand-prijs twee keer op rij wint. Eerder lukte dat Feyenoord-middenvelder Orkun Kökçü (februari en maart 2022) en Oussama Idrissi (januari en februari 2020). Idrissi stond destijds onder contract bij AZ.

Brian Brobbey met de prijs voor Talent van de Maand. Foto: Eredivisie

Brobbey voor derde keer Talent van de Maand

De twintigjarige Brobbey werd voor de derde keer in zijn carrière verkozen tot Talent van de Maand. Die prijs mocht de twintigjarige spits van Ajax eerder dit jaar in augustus en mei ook al in ontvangst nemen.

In de maand oktober kreeg Brobbey bij Ajax in drie van de vier wedstrijden in de punt van de aanval de voorkeur boven Mohammed Kudus. Hij kwam daarin vijf keer tot scoren en loste als enige meer schoten op doel (elf) dan Gakpo (acht).

Brobbey en Gakpo treffen elkaar zondag in de Eredivisie-topper tussen Ajax en PSV. De wedstrijd in de Johan Cruijff ArenA begint om 16.45 uur en staat onder leiding van Danny Makkelie.

