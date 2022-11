Van Nistelrooij vindt dat Cruijff Schaal weinig zegt over Ajax-PSV van zondag

Ruud van Nistelrooij vindt dat de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal van begin dit seizoen weinig zegt over de topper tussen Ajax en PSV zondag. De coach van de Eindhovenaren kijkt liever naar de recente resultaten.

"De wedstrijden die we gespeeld hebben en de vorm die we hebben laten zien... Het is nu gewoon een wedstrijd op zich. Dan moet je niet met de stand van toen spelen, maar dan moet je deze wedstrijd spelen. Dat gaan we ook doen."

"Het is een topwedstrijd, in het rijtje van Arsenal en Feyenoord en AS Monaco. In die wedstrijden hebben we het dit seizoen goed gedaan. Maar zondag beginnen we weer opnieuw. Dan weten we wat we moeten doen in de ArenA."