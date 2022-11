Ajax en PSV in de koker: dit zijn de mogelijke tegenstanders in de tussenronde

Delen via E-mail

Ajax en PSV leven toe naar de loting voor de tussenronde in de Europa League van maandag. Om 13.00 uur begint de ceremonie op het hoofdkantoor van de UEFA in Nyon.

Ajax finishte als derde in zijn Champions League-groep en stuit op een nummer twee uit een Europa League-poule. Een confrontatie met PSV is uitgesloten, omdat teams uit hetzelfde land elkaar in dit stadium nog niet kunnen treffen.