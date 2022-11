Ajax mogelijk zonder Berghuis en Wijndal in topper tegen PSV

Ajax moet het zondag in de topper tegen PSV in de Eredivisie mogelijk stellen zonder Steven Berghuis en Owen Wijndal. Beide spelers kampen met lichte blessures en zijn mogelijk niet inzetbaar, vertelde trainer Alfred Schreuder vrijdag op een persconferentie.

"Wijndal heeft vandaag niet kunnen trainen, we hopen dat hij morgen wat meer kan doen", zei Schreuder. De 22-jarige Wijndal viel dinsdag uit in de Champions League-wedstrijd tegen Rangers FC (1-3-winst). Aanvankelijk werd gevreesd dat zijn enkelblessure ernstig zou zijn, maar dat lijkt niet het geval te zijn.

"Owen zal er alles aan doen om te spelen", aldus Schreuder. "Vandaag zag het er qua wandelen prima uit bij hem. Maar we moeten kijken hoe het gaat als hij gaat hardlopen. Hij gaat alleen spelen als hij helemaal pijnvrij is. We kunnen geen risico met hem nemen."

Volgens Schreuder is de situatie van Berghuis, die in Glasgow tien minuten na rust werd gewisseld, vergelijkbaar met Wijndal. "Maar de kans dat Steven kan spelen is wel iets groter."

Naast Wijndal en Berghuis is ook Brian Brobbey op de weg terug. De aanvaller ontbrak tegen Rangers vanwege lichte klachten, maar kan zondag waarschijnlijk wel meedoen. "Brian heeft vandaag mee kunnen trainen, dus dat is prima. We moeten kijken wat zijn reactie daarop is morgen."

Ajax-trainer Alfred Schreuder hoopt dat Owen Wijndal en Steven Berghuis zondag inzetbaar zijn tegen PSV. Foto: Pro Shots

Schreuder durft bij winst geen voorschot op titel te nemen

Koploper Ajax begint met één punt voorsprong op PSV aan de topper, maar heeft nog wel een wedstrijd minder gespeeld dan de Eindhovenaren. Schreuder vindt het gevaarlijk om te zeggen dat Ajax zondag bij winst al een voorschot zou nemen op de titel. "Ook dan is de competitie nog lang niet beslist", zei hij.

"We willen gewoon winnen. Feyenoord is bovendien ook nog een geduchte concurrent, gezien de manier waarop zij zich daar ontwikkelen. AZ blijft ook een sterk team. We moeten naar onszelf kijken en alles doen om die wedstrijd te winnen. Als het gat zeven punten is zou dat uitstekend voor ons zijn, maar het zegt nog niet alles."

Ajax-PSV begint zondag om 16.45 uur. De wedstrijd in de Johan Cruijff ArenA staat onder leiding van scheidsrechter Danny Makkelie.

