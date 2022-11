Xavi vindt afzwaaiende Piqué een van beste centrale verdedigers ooit

FC Barcelona-trainer Xavi heeft de afzwaaiende Gerard Piqué vrijdag op een voetstuk gezet. De Spaanse verdediger kondigde donderdag aan dat hij komende week een punt achter zijn loopbaan zet.

"Gerard is een clublegende die een uitzonderlijke carrière heeft gehad", zei Xavi op zijn persconferentie. "Met hem verliest Barcelona een leider en een van de beste centrale verdedigers in de wereld. Ik wil Migueli en Carles Puyol niet tekortdoen, maar het is duidelijk dat Gerard bij hen hoort."

De aankondiging van Piqué was donderdag abrupt, maar kwam niet compleet uit de lucht vallen. De 35-jarige verdediger was dit seizoen onder zijn voormalige ploeggenoot Xavi niet meer verzekerd van een basisplaats. Hij speelde slechts negen officiële wedstrijden voor Barcelona.

"Hij voelt zich minder belangrijk en nuttig voor het team", zei Xavi over de reserverol van Piqué. "Ik moet beslissingen nemen die goed zijn voor het team, maar dat is soms moeilijk. Ik heb Gerard hoog zitten. Dat hij nu een stap opzij doet, laat zien dat hij een grootheid is."

Gerard Piqué beschikt dit seizoen niet over een basisplek bij FC Barcelona. Foto: Getty Images

Nog niet zeker of Piqué in laatste thuiswedstrijd mag starten

Piqué doorliep de jeugdopleiding van FC Barcelona, maar brak in 2005 door bij Manchester United. Via Real Zaragoza keerde hij drie jaar later terug in Catalonië. Met Barcelona veroverde de verdediger onder meer acht landstitels en won hij drie keer de Champions League. Met Spanje werd hij wereldkampioen én Europees kampioen.

Piqué speelde tot dusver 615 officiële wedstrijden voor Barcelona en daar komen er normaal gesproken nog twee bij. Zijn laatste optreden is dinsdag, als FC Barcelona op bezoek gaat bij Osasuna. Zaterdag tegen UD Almería wacht Piqué zijn laatste officiële duel voor eigen publiek. De grote vraag is of Piqué wel een basisplek krijgt.

"We zullen morgen zien of hij start", bleef Xavi geheimzinnig. "We willen dat hij zijn spelerscarrière met een goed gevoel kan afsluiten, dus zijn afscheid is voor ons ook een extra motivatie. En hij verdient alle lof van de fans van Barcelona voor de loopbaan die hij heeft gehad."

FC Barcelona, dat het zaterdag nog zonder de geblesseerde Memphis Depay moet doen, bezet op dit moment de tweede plek in La Liga. De ploeg van Xavi heeft een punt minder dan koploper Real Madrid.

