De Ligt moet rentree bij Bayern uitstellen, Memphis weer niet in selectie Barça

Matthijs de Ligt kan zaterdag nog niet zijn rentree maken bij Bayern München. De verdediger heeft een terugslag gehad in zijn revalidatie. Memphis Depay zit ruim twee weken voor de start van het WK niet in de selectie van FC Barcelona.

De 23-jarige De Ligt liep vorige week in de thuiswedstrijd tegen 1. FSV Mainz 05 een verrekking in zijn kniebanden op en werd halverwege uit voorzorg gewisseld. Hij miste deze week ook het Champions League-duel met Internazionale.

De knieblessure leek zo niet ernstig, maar de uitwedstrijd tegen Hertha BSC van zaterdag komt toch te vroeg. "Matthijs heeft op de training weer last van zijn knie gekregen. Hij is daardoor niet beschikbaar", zei Bayern-trainer Julian Nagelsmann op zijn persconferentie.

Het is niet duidelijk hoelang De Ligt nog langs de kant moet staan. De oud-Ajacied heeft niet lang meer voor het WK in Qatar van start gaat. Nederland speelt op 21 november al de eerste groepswedstrijd tegen Senegal.

Voor Memphis is de situatie een stuk penibeler. De spits van FC Barcelona liep eind september in de Nations League-wedstrijd tegen Polen een hamstringblessure op en is sindsdien niet meer in actie gekomen. Hij ontbreekt ook in de selectie voor het thuisduel met UD Almería van zaterdagavond.