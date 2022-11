El Ghazi kan WK-deelname met Marokko waarschijnlijk vergeten: 'Wordt kort dag'

Voor Anwar El Ghazi wordt het een lastig verhaal om met Marokko aan het WK mee te kunnen doen. De aanvaller van PSV wil de switch maken van Oranje naar het Afrikaanse land, maar ruim twee weken voor de start van het eindtoernooi is het papierwerk nog altijd niet in orde gemaakt.

"Ik heb laatst gezegd dat ze bezig waren, maar er zijn nu nog geen updates", zei El Ghazi donderdag na het Europa League-duel van PSV met het Noorse FK Bodø/Glimt (2-1-zege) tegen ESPN.

"Ik denk dat het wel ingewikkeld is. Er moet het een en ander gebeuren met papierwerk en dat is nog steeds niet helemaal geregeld. Het wordt wel kort dag. Dus ik heb geen idee of het op tijd klaar zal zijn voor het WK."

Een aantal weken geleden maakte de 27-jarige El Ghazi bekend een overstap naar Marokko te overwegen. Afgelopen weekend werd duidelijk dat hij in beeld is voor de WK-selectie van de 'Leeuwen van de Atlas'. Ook liet hij weten dat de Marokkaanse bond bezig is met zijn paspoort.

Anwar El Ghazi maakte in 2015 zijn debuut voor Oranje. Foto: ANP

El Ghazi speelde in 2015 laatste interland voor Oranje

El Ghazi speelde tot nu toe twee interlands voor Nederland, maar kan door een regelwijziging van de FIFA alsnog voor Marokko uitkomen. Sinds 2020 is het voor een speler mogelijk om voor een ander land te kiezen als hij maximaal drie officiële wedstrijden voor het eerste land heeft gespeeld.

In 2015 maakte El Ghazi zijn debuut voor Oranje, maar dat jaar speelde hij ook zijn enige andere interland. Ook voor het EK van vorig jaar werd de vleugelspeler niet geselecteerd, al behoorde hij wel tot de voorselectie.

Het WK in Qatar begint op 20 november. Marokko speelt drie dagen later de eerste groepswedstrijd tegen Kroatië. België (27 november) en Canada (1 december) zijn de andere tegenstanders in de poulefase.

