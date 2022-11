Ten Hag ondanks zege United teleurgesteld: 'We hebben problemen in de aanval'

Manchester United-coach Erik ten Hag is ondanks de overwinning van zijn ploeg in de Europa League teleurgesteld. De Engelsen wonnen donderdag weliswaar met 0-1 bij Real Sociedad, maar liepen door een minder doelsaldo de groepswinst mis.

"We zijn teleurgesteld, want we willen altijd bovenaan eindigen", zei Ten Hag tegen BT Sport. "Uiteindelijk hebben we gewonnen en een aantal goede kansen gecreëerd, maar we hebben problemen in de aanval."

"Het is duidelijk dat we daaraan moeten werken. We moeten meer doelpunten maken en hebben meer opties nodig. Antony was niet inzetbaar en Anthony Martial en Jadon Sancho ook niet."

Manchester United eindigde net als Real Sociedad op vijftien punten, maar kwam één doelpunt tekort voor de groepswinst. Hierdoor vervolgen 'The Red Devils' het toernooi in de tussenronde en niet in de achtste finales.

"We hebben in deze groep onze kansen gehad om aan ons doelsaldo te werken", concludeerde Ten Hag. "Het is zoals het is."

Alejandro Garnacho (tweede van rechts) maakte het enige doelpunt voor Manchester United tegen Real Sociedad. Foto: AP

Ten Hag lovend over Garnacho

Wel was de 52-jarige coach lovend over het spel van Alejandro Garnacho. De Argentijnse aanvaller maakte in de zeventiende minuut het enige doelpunt van de wedstrijd in San Sebastián.

"Ik ben blij met zijn optreden. Hij was dreigend, scoorde en was ook betrouwbaar in verdedigend opzicht. Als hij zo doorgaat, ben ik heel blij."

Manchester United krijgt maandag te horen wie de tegenstander wordt in de tussenronde. Ten Hag kan daarin zijn oude club Ajax treffen. De loting in het Zwitserse Nyon begint om 13.00 uur.

