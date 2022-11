Slot: 'Overwintering bijna gelijkwaardig aan bereiken Conference League-finale'

Trainer Arne Slot komt loftuitingen voor Feyenoord tekort na het veiligstellen van overwintering in de Europa League. De Rotterdammers hadden aan een 1-0-overwinning op Lazio genoeg om bovenaan te eindigen in groep F, waarin alle vier de ploegen op acht punten eindigden.

"Het is heel bijzonder dat we Lazio zo partij hebben kunnen bieden, twee maanden nadat we he-le-maal door ze zijn weggespeeld", blikte Slot in gesprek met ESPN nog even terug op de 4-2-nederlaag in Rome. "Als je daar zo bent weggespeeld en nu 55 procent balbezit hebt, doe je dingen goed."

Door de 2-0-overwinning van FC Midtjylland op Sturm Graz was de nipte zege voor Feyenoord voldoende om de achtste finales van de Europa League te bereiken. Santiago Giménez zorgde voor de enige treffer van de wedstrijd door binnen te schieten nadat doelman Ivan Provedel de bal had losgelaten.

Het is het tweede seizoen op rij dat Feyenoord Europees overwintert. Vorig seizoen begonnen de Rotterdammers in de Conference League. De ploeg van Slot haalde toen zelfs de finale, die met 1-0 werd verloren van AS Roma.

"De laatste keer dat Feyenoord de laatste zestien op Europa League-niveau bereikte, was in 2002. En toen wonnen ze de finale", memoreerde Slot. "Daarom is het heel bijzonder dat we nu weer bij de laatste zestien zitten. Voor mij is deze prestatie bijna gelijkwaardig met het bereiken van de finale in de Conference League."

Giménez: 'God heeft me dit doelpunt gegeven'

Matchwinner Giménez was vooral dankbaar voor zijn winnende treffer. De Mexicaan scoorde in de 64e minuut, een minuut nadat hij in het veld was gekomen voor Danilo. "God heeft me dit doelpunt gegeven. God geeft geen cadeautjes. God heeft de bal daar neergelegd, dan moet je er staan", zei de gevierde spits.

Even was onduidelijk of het doelpunt wel werd goedgekeurd, maar uit de beelden bleek dat Giménez geen overtreding beging. De spits zelf twijfelde geen moment. "Ik raakte de keeper niet aan, dat wist ik zeker. Misschien dat er nog sprake was van buitenspel, maar ook dat bleek al snel niet het geval."

Door het rechtstreekse ticket voor de achtste finales hoeft Feyenoord voorlopig geen Europese wedstrijd te spelen. Het tweeluik voor een plek bij de laatste acht staat pas in maart (9 en 16 maart) op het programma.

Europa League groep F 1. Feyenoord 6-8 (+4)

2. FC Midtjylland 6-8 (+4)

3. Lazio 6-8 (-2)

4. Sturm Graz 6-8 (-6)

