Sarri laakt Feyenoord-fans en scheidsrechter na uitschakeling Lazio in EL

Lazio-trainer Maurizio Sarri heeft weinig plezier beleefd aan de cruciale groepswedstrijd tegen Feyenoord in de Europa League. De Italiaan is niet te spreken over het gedrag van de Rotterdamse fans en de manier waarop de scheidsrechter de wedstrijd donderdagavond leidde.

"Supporters gooiden bekers vanaf de tribune naar beneden, bij onze bank. Ik denk niet dat ik daar nog bij moet zeggen dat zoiets een beetje irritant is", zei Sarri op zijn persconferentie na de wedstrijd in De Kuip. Lazio verloor met 1-0 in Rotterdam en is daardoor veroordeeld tot een tussenronde in de Conference League.

De 63-jarige Sarri verwijst met zijn claim naar de slotfase van de wedstrijd. Op beelden was te zien dat stafleden van Lazio bekers van de grond raapten. Ook Feyenoord-trainer Arne Slot zag het nodige bier in de richting van de Lazio-bank vliegen en vreest voor een straf van de UEFA.

"Die excessen zien we natuurlijk liever niet. We hebben onze fans hartstikke hard nodig, zeker straks tegen een goede tegenstander in de achtste finales. We moeten afwachten hoe de UEFA dit inschat. Maar ik heb daar wel een voorgevoel over. Dat is ontzettend jammer", zei Slot.

Sarri begrijpt niets van optreden scheidsrechter

De klaagzang van Sarri ging niet alleen over de supporters van Feyenoord. De excentrieke coach had geen goed woord over voor scheidsrechter Irfan Peljto. De Bosniër legde het spel regelmatig stil, maar volgens Sarri vooral als er overtredingen op Feyenoorders werden gemaakt.

"Op een van mijn spelers zijn wel zeven of acht overtredingen van achteren gemaakt. Maar de gele kaarten waren voor mijn team", baalde Sarri. Lazio eindigde de wedstrijd met negen gele kaarten. Twee daarvan waren voor Luka Romero, die in blessuretijd werd weggestuurd. Bij Feyenoord kregen Santiago Giménez en Quinten Timber geel.

Sarri vindt verder dat Lazio is benadeeld bij de enige treffer van de wedstrijd. Santiago Giménez werkte de bal in de 64e minuut binnen nadat doelman Ivan Provedel de bal in een scrimmage had losgelaten. Van een overtreding van Giménez leek geen sprake en dat oordeelden de arbiter en de VAR ook, maar Sarri heeft een andere mening.

"Ik zag twee overtredingen. Eerst werd Matteo Cancellieri neergehaald voor mijn dug-out en bij het doelpunt werd Patric duidelijk geduwd. We hadden op z'n minst verwacht dat de scheidsrechter nog een keer naar de beelden zou kijken", zei Sarri.

