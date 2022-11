Tevreden Van Nistelrooij beleeft ideale generale PSV voor topper tegen Ajax

Ruud van Nistelrooij is positief gestemd na de nipte overwinning van PSV bij FK Bodø/Glimt in de laatste groepswedstrijd van de Europa League. De trainer kon vaste krachten zonder problemen rust geven in de aanloop naar de topper tegen Ajax van zondag.

"Als ik zie hoe de jongens het hebben gedaan, kan ik alleen maar tevreden zijn. We hebben geen blessures opgelopen, ik heb een aantal jongens rust kunnen geven en anderen hebben juist minuten kunnen maken. Kortom, veel positieve dingen", zei Van Nistelrooij in het Noorse Bodø tegen ESPN.

PSV was al zeker van overwintering in de Europa League. Alleen de groepswinst was in theorie nog mogelijk, maar dat belette Van Nistelrooij niet om spelers te sparen. Zo deden onder anderen doelman Walter Benítez, Cody Gakpo en Xavi Simons niet mee en begon Érick Gutiérrez op de bank.

Zonder een handvol vaste krachten had PSV ook geen problemen met Bodø/Glimt. Bij rust stond het al 0-1 door een eigen doelpunt van Alfons Sampsted. Johan Bakayoko vergrootte de marge vlak na rust naar twee. De aansluitingstreffer viel pas diep in blessuretijd.

Cody Gakpo zag vanaf de bank dat PSV niet veel moeite had met Bodø/Glimt. Foto: Getty Images

'Het was geen wedstrijd op leven en dood'

Door de overwinning van Arsenal op FC Zürich (1-0) greep PSV naast de groepswinst, waardoor de Eindhovenaren begin volgend jaar eerst een tussenronde in de Europa League moeten spelen tegen een nummer drie uit de Champions League. Toch ligt Van Nistelrooij niet wakker van het mislopen van de groepswinst.

"We waren al geplaatst, dus dit was geen wedstrijd op leven en dood", zei Van Nistelrooij. "We hebben professioneel gespeeld en daar ben ik heel tevreden over. We waren vast aan de bal, speelden verzorgd en hadden de controle over de tegenstander. Qua mentaliteit en spel hebben de spelers het laten zien."

PSV heeft nu enkele dagen om zich voor te bereiden op de Eredivisie-topper tegen Ajax, die zondag om 16.45 uur begint. Ibrahim Sangaré, Philipp Max, Jarrad Branthwaite en Mauro Júnior, die niet meereisden naar Noorwegen, zijn er dan normaal gesproken weer bij.

"Het ziet er goed uit richting zondag. Het is altijd afwachten of het zo doorzet, maar ik hoop die vier spelers zaterdag allemaal weer op de training te zien", besloot Van Nistelrooij.

