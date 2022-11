Trainer Jansen baalt van slordigheid bij AZ: 'Maar we zijn terecht groepswinnaar'

Trainer Pascal Jansen is 'zeer tevreden' dat AZ zich donderdag tegen Dnipro-1 verzekerde van de groepswinst door met 2-1 te winnen. De coach erkende dat zijn ploeg het lastig had tegen de Oekraïners.

"In de eerste helft waren we niet comfortabel aan de bal en iets te slordig", zei Jansen na afloop bij ESPN. "Ons ritme werd vaak onderbroken. We maken een goed doelpunt, maar het bleef op en neer gaan. We incasseerden een hele slordige goal, waardoor we weer opnieuw konden beginnen."

AZ kwam op voorsprong dankzij Jens Odgaard, maar op slag van rust kwam Dnipro langszij door een treffer van Artem Dovbyk. Vlak voor tijd besliste invaller Vangelis Pavlidis het duel in Alkmaar door een voorzet van Yukinari Sugawara te promoveren tot doelpunt.

Jansen had wel verwacht dat Dnipro sterk voor de dag zou komen. "Dit is de koploper van Oekraïne, het is gewoon een lastige ploeg om tegen te spelen. Ze incasseren heel weinig doelpunten."

Stand groep E Conference League: 1. AZ 6-15 (+6)

2. Dnipro 6-10 (+2)

3. Apollon Limassol 6-7 (-2)

4. FC Vaduz 6-2 (-6)

Jansen: 'Ik ben zeer tevreden'

Door de groepswinst gaat AZ direct door naar de achtste finale van de Europa League. Daardoor hoeven de Alkmaarders pas in maart weer hun eerstvolgende Europese wedstrijd te spelen.

"We hebben bereikt wat we wilden bereiken en zijn terecht groepswinnaar. Al met al ben ik zeer tevreden", zei Jansen, die blij is dat uitgerekend Pavlidis de winnende treffer maakte. De Griekse spits was net hersteld van een blessure die hem twee maanden aan de kant hield.

"Dit is een bevrijding voor hem. Hij kreeg na rust een behoorlijke kans die hij naast schoof, dat is niks voor hem. Maar hij blijft altijd jagen op zijn volgende moment. Dat is een kwaliteit van hem. Hij kreeg een perfecte voorzet en kopte hem aardig binnen."

Vangelis Pavlidis scoorde voor het eerst sinds zijn blessureleed. Foto: ANP

