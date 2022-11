PSV ondanks zege bij Bodø/Glimt veroordeeld tot tussenronde Europa League

PSV is er donderdag in groep A van de Europa League niet in geslaagd om groepswinst te bemachtigen. De Eindhovenaren wonnen weliswaar van Bodø/Glimt (1-2), maar omdat Arsenal met 1-0 te sterk was voor FC Zürich eindigde PSV als tweede. Daardoor is PSV veroordeeld tot een plaats in de tussenronde van de Europa League.

Dankzij de 2-0-overwinning van PSV op Arsenal vorige week was de ploeg van trainer Ruud van Nistelrooij al zeker van overwintering. Groepswinst was alleen nog haalbaar als PSV zelf zou winnen in Noorwegen en Arsenal thuis punten zou verspelen tegen het uitgeschakeld Zürich.

PSV kon dus vrijuit voor de winst voetballen en kwam na ruim een half uur op voorsprong in Bodø, dat boven de poolcirkel ligt. Alfons Sampsted kreeg de bal via Ki-Jana Hoever tegen zijn hoofd aan en opende zo op ongelukkige wijze de score.

PSV had ook daarna weinig te duchten van Bodø/Glimt, de huidig nummer twee uit de Noorse Eliteserien. De Eredivisionist kwam in de 52e minuut op 0-2 door een goal van Johan Bakayoko. De negentienjarige aanvaller kreeg de bal uit een counter van Anwar El Ghazi en rondde fraai af.

Halverwege kreeg PSV via Noni Madueke nog een uitgelezen kans om de 0-3 te maken, maar oog in oog met doelman Nikita Haikin faalde de aanvaller jammerlijk. In blessuretijd maakte de thuisploeg via Nino Zugelj nog 1-2, al kwam dat doelpunt te laat om de wedstrijd nog spannend te maken.

Joël Drommel had voor het eerst dit seizoen een basisplaats bij PSV. Foto: Pro Shots

Van Nistelrooij hield rekening met kraker tegen Ajax

Van Nistelrooij had woensdag op de persconferentie al aangekondigd dat hij bij het maken van zijn opstelling rekening zou houden met de kraker tegen Ajax, die zondag op het programma staat. De coach liet Joël Drommel zijn eerste wedstrijd van het jaar keepen en gaf ook basisplaatsen aan onder anderen Fredrik Oppegard en Richard Ledezma.

Daardoor begonnen onder meer Walter Benítez, Xavi Simons, Cody Gakpo, André Ramalho en Érick Gutiérrez op de bank. Luuk de Jong en Joey Veerman verschenen wel aan de aftrap, maar werden in de rust gewisseld.

PSV neemt het in de tussenronde van de Europa League op tegen een van de nummers drie uit de Champions League. De huidige nummer twee uit de Eredivisie zou onder meer FC Barcelona, Sevilla of Juventus kunnen treffen. De loting is maandag.

Eerder op de avond slaagde Feyenoord er wel in om groepswinst af te dwingen. De Rotterdammers boekten een knappe 1-0-overwinning op Lazio en staan daardoor direct in de achtste finales van de Europa League. In de Conference League won AZ met 2-1 van Dnipro-1. De Alkmaarders waren al zeker van een plek bij de laatste zestien.

Aanbevolen artikelen