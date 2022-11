Nederland nadert tweede CL-ticket dankzij zeer succesvolle Europese week

Nederland heeft dankzij een uitstekende Europese week een tweede ticket voor het hoofdtoernooi van de Champions League binnen handbereik. Ajax, AZ, PSV en Feyenoord boekten een overwinning, waarbij de Rotterdammers ook nog eens een flinke bonus incasseerden dankzij de eindzege in hun Europa League-groep.

Op de zogeheten coëfficiëntenlijst, de resultaten in de afgelopen vijf jaar op basis waarvan de UEFA de tickets per land verdeelt, breidde nummer zes Nederland zijn voorsprong op Portugal uit tot 2,984 punten.

Het land dat na dit seizoen zesde staat, mag in het seizoen 2024/2025 met twee clubs deelnemen aan het hoofdtoernooi van de Champions League. De nummer drie van die competitie komt uit in de voorronden. De nummer zeven levert één club aan het hoofdtoernooi en één aan de voorronde. Nederland bekleedde na het vorige seizoen die positie.

De Eredivisie is na de winterstop nog met vier clubs actief in Europa. Feyenoord is geplaatst voor de achtste finale in de Europa League, AZ zit bij de laatste zestien in de Conference League en Ajax en PSV proberen zich via de tussenronde te kwalificeren voor het stadium dat Feyenoord donderdagavond al bereikte.

Ook Portugal heeft nog vier ijzers in het vuur. Benfica en FC Porto zitten in de achtste finale van de Champions League, Sporting CP komt uit in de tussenronde van de Europa League en Sporting Braga maakt in februari zijn opwachting in de tussenronde van de Conference League.

UEFA-coëfficiëntenlijst per 3 november 2022 1. Engeland - 103,141

2. Spanje - 88,855

3. Duitsland - 79,106

4. Italië - 71,497

5. Frankrijk - 59,497

6. Nederland - 56,700

7. Portugal - 53,716

8. België - 38,600

9. Schotland - 36,400

10. Oostenrijk - 33,600

Nederland verdedigt ruime voorsprong

Een achterstand van 2,984 punten is erg lastig goed te maken. Voor elke zege incasseert Portugal 0,33 punt, terwijl een gelijkspel goed is voor de helft. Bij Nederland zijn deze cijfers respectievelijk 0,4 punt (zege) en 0,2 punt (remise).

Dat verschil wordt veroorzaakt doordat de Eredivisie het seizoen begon met vijf teams, waar Portugal met zes clubs de jaargang inzette. Nederland moet daardoor elke score delen door vijf, Portugal door zes.

Er zijn wel nog bonuspunten te verdienen, maar die zijn gering in aantal in vergelijking met wat overwinteren in de Champions League of het winnen van een Europa League-groep oplevert. Hiervoor mogen vijf punten voor worden bijgeschreven. De triomf van Feyenoord van donderdagavond was dus goud waard voor de coëfficiëntenlijst. AZ en PSV veroverden twee bonuspunten met respectievelijk het winnen van de Conference League-groep en de tweede plaats in de Europa League-poule. Al die bonussen moeten wel worden gedeeld door het aantal clubs.

Tickets plek zes Nummer 1 en 2: Groepsfase Champions League

Nummer 3: Voorronde Champions League

Bekerwinnaar: Groepsfase Europa League

Nummer 4 en 5: Voorronde Conference League

Tickets plek zeven Nummer 1: Groepsfase Champions League

Nummer 2: Voorronde Champions League

Bekerwinnaar: Play-offs Europa League

Nummer 3 en 4: Voorronde Conference League

In de praktijk schuiven tickets vaak door, bijvoorbeeld als de landskampioen ook beslag legt op de beker.

Alle seinen staan op groen voor tweede CL-ticket

Portugal kan het Nederland alleen nog lastig maken als meerdere clubs tot diep in het voorjaar Europees actief zijn. Doordat de Eredivisie nog niet is uitgespeeld, moet het wel erg raar lopen wil Nederland zijn zesde plaats nog verliezen. Dat betekent dat in de komende editie van de Eredivisie liefst twee directe Champions League-tickets te verdienen zijn, terwijl Nederland in 2019 zijn kampioen nog moest afvaardigen aan de voorronde.

Het zegt alles over de opmars van Nederland op de coëfficiëntenlijst dat de achterstand op nummer vijf Frankrijk slechts 2,797 punten bedraagt. Het land dat na dit seizoen vijfde staat, mag drie clubs rechtstreeks leveren aan het hoofdtoernooi van de Champions League in 2024/2025. Het miljardenbal telt dan 36 in plaats van de huidige 32 teams.

Bonuspunten Champions League: Plek 1 in groep: 4

Plek 2 in groep: 4

Bereiken achtste finale: 1

Bereiken kwartfinale: 1

Bereiken halve finale: 1

Bereiken finale: 1

Bonuspunten Europa League: Plek 1 in groep: 4

Plek 2 in groep: 2

Bereiken achtste finale: 1

Bereiken kwartfinale: 1

Bereiken halve finale: 1

Bereiken finale: 1

Bonuspunten Conference League: Plek 1 in groep: 2

Plek 2 in groep: 1

Bereiken halve finale: 1

Bereiken finale: 1

