Bekijk de mogelijke tegenstanders van Ajax en PSV bij de Europa League-loting

Nu de groepsfases van de Europese toernooien erop zitten, kunnen we de balans opmaken. Hoe ziet de route van de Nederlandse clubs eruit? NU.nl schetst de situatie per club in de aanloop naar de loting van maandagmiddag.

AJAX

Ajax eindigde op gepaste afstand van Napoli en Liverpool als derde in zijn Champions League-groep, nadat het vorig seizoen nog zonder puntenverlies overwinterde op het hoogste niveau. Wel bleven de Amsterdammers Rangers FC voor. Als nummer drie van een Champions League-poule duelleert Ajax in de tussenronde van de Europa League met een nummer twee uit een van de Europa League-groepen. Er zijn zeven mogelijke tegenstanders:

Mogelijke opponenten Ajax: Stade Rennais

AS Roma

1. FC Union Berlin

Manchester United

FC Midtjylland

FC Nantes

AS Monaco

De UEFA houdt clubs uit hetzelfde land uit elkaar in deze fase van het toernooi, waardoor Ajax dus niet kan aantreden tegen PSV. De loting van de tussenronde in de Europa League is maandag om 13.00 uur op het hoofdkwartier van de UEFA in Nyon. De wedstrijden in deze fase zijn op 16 en 23 februari. De winnaars van de tussenronde kwalificeren zich voor de achtste finales van het een na belangrijkste toernooi voor Europese teams. De groepswinnaars van de Europa League - waaronder Feyenoord - hebben zich direct gekwalificeerd voor dit stadium.

AZ

AZ stelde donderdag de groepswinst veilig in de Conference League dankzij een 2-1-zege op SC Dnipro-1. Daardoor mogen de Alkmaarders de tussenronde op het derde Europese niveau overslaan en vervolgen ze het toernooi in de achtste finale.

Die duels worden gespeeld op 9 en 16 maart. De loting hiervoor is op 24 februari. AZ speelt de return in eigen huis en kan niet een andere Conference League-groepswinnaar treffen.

FEYENOORD

Na een krankzinnige ontknoping in een even krankzinnige poule heeft Feyenoord Europees vrijaf tot maart. Dankzij de eindzege in groep F van de Europa League is de formatie van Arne Slot zeker van een optreden in de achtste finales van het een na belangrijkste toernooi voor Europese clubs.

De wedstrijden in dit stadium worden op 9 en 16 maart afgewerkt en net als in de Conference League is de loting hiervoor op 24 februari. Feyenoord kan niet tegen een andere groepswinnaar loten en speelt de tweede ontmoeting in De Kuip.

PSV

PSV hoefde alleen aan Arsenal voorrang te verlenen in zijn Europa League-groep en speelt daardoor net als Ajax in de tussenronde van de Europa League. De Eindhovenaren krijgen hierin te maken met een nummer drie uit een Champions League-groep, maar kunnen Ajax dus niet treffen. Maandag bij de loting weet PSV wie de tegenstander wordt op weg naar een mogelijke achtste finale.

Mogelijke opponenten PSV: Bayer Leverkusen

FC Barcelona

Sporting CP

Red Bull Salzburg

Shakhtar Donetsk

Sevilla

Juventus

