Dolgelukkige Kökçü wist pas twee minuten voor tijd dat Feyenoord door zou gaan

Feyenoord-aanvoerder Orkun Kökçü kreeg donderdag pas twee minuten voor tijd van zijn trainer Arne Slot te horen of een 1-0-overwinning tegen Lazio genoeg was voor een plaats in de knock-outfase van de Europa League. Door de 2-0-overwinning van Midtjylland op Sturm Graz eindigden alle clubs op acht punten in groep F, maar werd Feyenoord groepswinnaar.

"Ik vroeg twee minuten voor tijd nog aan de trainer: 'Mogen we nu wel weten wat de stand daar is?'", zei Kökçü tegen Veronica. "Toen zei hij: 'Die staan ook voor en we hebben genoeg aan 1-0'. Uiteindelijk was de wedstrijd afgelopen en kwamen alle spelers juichend naar me toe en zeiden ze dat we eerste waren geworden. Blijer dan dit kan ik niet zijn."

Feyenoord begon de wedstrijd in De Kuip als nummer drie en heeft tijdens het duel virtueel op de laatste en eerste plaats gestaan. Door een doelpunt van Santiago Giménez en de uitslag in Denemarken eindigde de ploeg van Slot als winnaar in groep F.

Dat alle vier de ploegen de groepsfase met hetzelfde puntenaantal eindigen, is een unicum in het Europese voetbal. Midtjylland gaat naar de tussenronde van de Europa League, terwijl Lazio na de winter in de Conference League speelt. Sturm Graz is voor beide toernooien uitgeschakeld.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Slot spreekt van bijzonder moment voor Feyenoord

Slot vond het knap dat Feyenoord voor het eerst sinds twintig jaar weer bij de beste zestien ploegen van de Europa League zit. "Dit is een bijzonder moment voor de club", zei hij na thuiszege.

"We spelen op een compleet ander niveau dan vorig seizoen in de Conference League. Als je de voorbije transferperiode er dan nog bij pakt, waarin we ontzettend veel spelers zijn kwijtgeraakt, vind ik het nog meer bijzonder."

De vreugde bij Slot staat in schril contrast met zijn reactie van vorige week toen zijn ploeg 1-0 verloor van Sturm Graz. "De ene week is de andere niet", vervolgde hij. "We hadden vandaag ook een goede keeper nodig. Voor rust konden we ook al met 3-0 achter staan. Al lag dat vooral ook aan eigen fouten."

Feyenoord speelt nog drie wedstrijden voor de (door het WK extra lange) winterstop begint. Zondag gaan de Rotterdammers op bezoek bij FC Volendam en volgende week staan er nog thuiswedstrijden tegen SC Cambuur (donderdag) en Excelsior (zondag) op het programma.

Eerder

Aanbevolen artikelen