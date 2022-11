Feyenoord overwintert in Europa League na thuiszege op Lazio in bizarre groep

Feyenoord heeft zich donderdag geplaatst voor de achtste finales van de Europa League. De ploeg van trainer Arne Slot won thuis met 1-0 van Lazio en eindigt zo als eerste in een uiterst merkwaardige groep.

Invaller Santiago Giménez was met de winnende goal de gevierde man in De Kuip. De Mexicaanse spits stond koud in het veld toen hij in de 64e minuut de bal over de doellijn frommelde. Lazio protesteerde fel, maar het doelpunt bleek geldig.

De Europa League-groep van Feyenoord was voer voor wiskundigen. De Rotterdammers konden voor aanvang van het treffen met Lazio op alle vier de plekken in de poule eindigen en grepen dus de volle buit. Groepswinst geeft recht op een plek in de achtste finales van het tweede Europese clubtoernooi.

Uiteindelijk zijn alle vier de ploegen in groep F op hetzelfde puntenaantal geëindigd. Dat is nooit eerder voorgekomen in de groepsfase van Europees voetbal. Midtjylland gaat naar de tussenronde van de Europa League, terwijl Lazio na de winter in de Conference League speelt. Sturm Graz is klaar in Europa.

Stand groep F 1. Feyenoord 5-8 (+4)

2. Midtjylland 5-8 (+4)

3. Lazio 5-8 (-2)

4. Sturm Graz 5-8 (-6)

