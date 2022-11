Feyenoord overwintert in Europa League na thuiszege op Lazio in bizarre groep

Feyenoord heeft zich donderdag geplaatst voor de achtste finales van de Europa League. De ploeg van trainer Arne Slot won thuis met 1-0 van Lazio en eindigt zo als eerste in een uiterst merkwaardige groep.

Invaller Santiago Giménez was met de winnende goal de gevierde man in De Kuip. De Mexicaanse spits stond koud in het veld toen hij in de 64e minuut de bal over de doellijn frommelde. Lazio protesteerde fel, maar het doelpunt bleek geldig.

De Europa League-groep van Feyenoord was voer voor wiskundigen. De Rotterdammers konden voor aanvang van het treffen met Lazio op alle vier de plekken in de poule eindigen en grepen dus de volle buit. Groepswinst geeft recht op een plek in de achtste finales van het tweede Europese clubtoernooi.

Uiteindelijk zijn alle vier de ploegen in groep F op hetzelfde puntenaantal geëindigd, een unicum in de groepsfase van Europees voetbal. Midtjylland gaat naar de tussenronde van de Europa League, terwijl Lazio na de winter in de Conference League speelt. Sturm Graz is klaar in Europa.

Stand groep F 1. Feyenoord 6-8 (+4)

2. Midtjylland 6-8 (+4)

3. Lazio 6-8 (-2)

4. Sturm Graz 6-8 (-6)

Feyenoord had niet alles in eigen hand

De Rotterdammers wisten voor aanvang van de afsluitende groepswedstrijd tegen Lazio dat ze niet alles in eigen hand hadden. Voor een eventuele groepswinst was Feyenoord afhankelijk van het resultaat bij Midtjylland-Sturm Graz. Dat duel werd tegelijkertijd gespeeld.

Een zege was hoe dan ook vereist voor een vervolg in de Europa League, dus ging Feyenoord op zoek naar de openingstreffer. Al in de tweede minuut kreeg Danilo een behoorlijke kans, maar het schotje van de spits was slap en miste richting.

Igor Paixão stond verrassend in de basisopstelling en dacht Slot daarmee te belonen door Feyenoord een kwartier voor rust op voorsprong te zetten. Maar de Braziliaanse aanvaller zag zijn poging vanaf de rand van het strafschopgebied gekeerd worden door doelman Ivan Provedel.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Invallers maken het verschil

In de tweede helft kreeg Feyenoord wel waar het recht op had. Giménez nam een steekpass van mede-invaller Quilindschy Hartman matig aan, maar doordat twee Lazio-verdedigers tegen hun eigen doelman botsten, kon hij de bal alsnog binnenwerken.

Hoewel Lazio hevig protesteerde, oordeelde de VAR dat er niets onoorbaars was gebeurd en bleef de treffer staan. Het was de derde goal van de Mexicaanse aankoop Giménez in de Europa League en zonder enige twijfel zijn belangrijkste.

De Italianen zagen een mogelijk vervolg in de Europa League in rook opgaan en probeerden Feyenoord met de rug tegen de muur te zetten. Dat lukte slechts ten dele. De frustraties namen de overhand bij de Italianen.

Lazio eindigde het duel met tien man. Foto: Getty Images

Rode kaart Romero

De sfeer werd grimmiger en de Bosnische Irfan Peljto strooide met kaarten. Luka Romero schopte in blessuretijd uit woede een bal weg en moest inrukken vanwege een tweede gele prent. Enkele tellen later werd de wedstrijd afgefloten en barstte het feest los in De Kuip.

Midtjylland had ondertussen al met 2-0 gewonnen van Sturm Graz. De Denen eindigen met hetzelfde puntenaantal en hetzelfde doelsaldo als Feyenoord. Aangezien de ploegen twee keer 2-2 tegen elkaar hadden gespeeld, moest gekeken worden naar het aantal gemaakte doelpunten.

Aangezien Feyenoord dertien keer gescoord heeft en Midtjylland twaalf keer, gaat de ploeg van Slot direct naar de achtste finales. De Denen moeten eerst een tussenronde spelen. Lazio is op basis van doelsaldo veroordeeld tot de Conference League. Maandag wordt er geloot voor beide toernooien.

Feest in De Kuip na de zege van Feyenoord. Foto: ANP

Aanbevolen artikelen