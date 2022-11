United grijpt met Van de Beek naast groepswinst ondanks zege op Real Sociedad

Manchester United is er donderdag niet in geslaagd de groepswinst in de Europa League te pakken. De formatie van trainer Erik ten Hag won wel bij Real Sociedad met 0-1, maar het was niet genoeg om de eerste plek van de Spanjaarden over te nemen.

United was voorafgaand aan het duel in Spanje al zeker van plek twee en daarmee de tussenronde van de Europa League. Bij een zege van minimaal twee doelpunten verschil zou United de eerste plek overnemen.

Ten Hag hield tegen Sociedad grotendeels vast aan zijn vaste basiselftal, maar Donny van de Beek deed wel zijn intrede. Voor de Nederlandse middenvelder was het zijn eerste basisplaats in een officieel duel van United sinds december 2021. Hij werd na bijna zestig minuten naar de kant gehaald.

De Engelsen kwamen na ruim een kwartier spelen op voorsprong dankzij Alejandro Garnacho. De Argentijnse aanvaller werd succesvol gelanceerd door Cristiano Ronaldo en verschalkte vervolgens doelman Álex Remiro.

United kreeg meer kansen op doelpunten, maar de spelers hadden het vizier niet op scherp staan. Sociedad was zeker niet kansloos en creëerde eveneens mogelijkheden, maar keeper David de Gea hield met enkele reddingen zijn doel knap schoon.

United zocht in de slotfase nog naar de cruciale 0-2, maar Sociedad hield stand. Voor United wacht nu de tussenronde van de Europa League, waar het een nummer drie uit de Champions League loot. Ten Hag zou in theorie dus zijn oude ploeg Ajax kunnen treffen. Sociedad gaat rechtstreeks naar de achtste finales van de Europa League.

Stand groep E Europa League: 1. Real Sociedad 6-15 (+8)

2. Manchester United 6-15 (+7)

3. FC Sheriff 6-6 (-6)

4. Omonia 6-0 (-9)

