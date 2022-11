PSV met flink gewijzigde formatie op jacht naar EL-groepswinst bij Bodø/Glimt

Delen via E-mail

PSV-trainer Ruud van Nistelrooij heeft zijn opstelling donderdag flink omgegooid voor de Europa League-wedstrijd bij FK Bodø/Glimt. De Eindhovenaren zijn al zeker van de knock-outfase en starten met onder anderen Joël Drommel, Fredrik Oppegard en Richard Ledezma.

Voor PSV staat alleen de groepswinst op het spel in het noorden van Noorwegen. Dat hebben de Eindhovenaren alleen niet in eigen hand. Als Arsenal wint van FC Zürich, is PSV veroordeeld tot de tussenronde van de Europa League. De groepswinnaar gaat direct naar de achtste finales.