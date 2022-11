Barcelona-icoon Piqué (35) kondigt afscheid aan en speelt zaterdag laatste duel

Gerard Piqué heeft donderdag op sociale media zijn afscheid van het profvoetbal aangekondigd. De 35-jarige verdediger van Barcelona speelt komende zaterdag in het Camp Nou zijn laatste wedstrijd tegen Almería.

"Ik moet jullie iets vertellen", zegt Piqué in een videoboodschap van ruim twee minuten. "Al mijn kinderdromen zijn vervuld. Nu is het moment om de reis tot een einde te brengen."

Piqué doorliep de jeugdopleiding van Barcelona, maar verkaste in 2004 naar Manchester United. Na drie seizoenen in Engeland en een jaar bij Real Zaragoza keerde de stopper in 2008 terug bij de Spaanse grootmacht.

De verdediger speelde tot nu toe 615 duels voor Barcelona, waarmee hij acht landstitels en drie keer de Champions League won. Met United pakte hij eenmaal zowel de landstitel als de Champions League. Piqué speelde 102 interlands voor Spanje. In 2010 en 2012 werd Piqué met de nationale ploeg respectievelijk wereldkampioen en Europees kampioen.

Piqué stond nog tot medio 2024 onder contract bij Barcelona. Mogelijk heeft zijn rol als wisselspeler dit seizoen onder trainer Xavi eraan bijgedragen dat de verdediger heeft besloten te stoppen.

'Barcelona heeft me alles gegeven'

"De laatste weken en maanden is er veel over mij gesproken. Ik heb niet gereageerd. Tot nu", begint Piqué in zijn videoboodschap. "Ik ben altijd een fan van Barcelona geweest, net als velen van jullie. Van jongs af aan wilde ik niet voetballer worden, maar specifiek voetballer van Barcelona."

"Ik heb de laatste tijd veel nagedacht over dat kind, over de kleine Gerard en zijn dromen. Dat ik het eerste elftal van Barcelona wilde halen. Dat ik iedere prijs wilde pakken die er was. Dat ik kampioen van Europa en de wereld wilde worden. Dat ik aanvoerder zou worden en dat ik vrienden voor het leven zou maken."

"Voetbal heeft me alles gegeven. Barcelona heeft me alles gegeven. Jullie, de fans, hebben mij alles gegeven. Ik heb altijd gezegd dat er geen andere club voor mij is dan Barcelona. Dat zal altijd zo blijven.

"Zaterdag zal mijn laatste wedstrijd worden in het Camp Nou. Daarna zal ik fan van Barcelona. Ik zal de liefde voor de club doorgeven aan mijn kinderen, zoals mijn ouders dat bij mij deden", besluit Piqué.

