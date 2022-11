Feyenoord-trainer Slot verrast met Paixão in basis voor cruciaal EL-duel met Lazio

Feyenoord begint donderdag met Igor Paixão in de basis aan het cruciale Europa League-duel met Lazio. Trainer Arne Slot kondigde woensdag op de persconferentie al aan dat er een verrassing in het basiselftal zou komen.

Feyenoord moet winnen om kans te maken op overwintering in de Europa League. De nummer drie in de poule speelt na de jaarwisseling in de tussenronde van de Conference League. De hekkensluiter is Europees uitgeschakeld.