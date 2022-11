Spits Werner mist WK voetbal met Duits elftal door scheurtje in enkelband

De Duitse spits Timo Werner heeft donderdag een streep door het WK voetbal moeten zetten. De aanvaller van RB Leipzig kampt met een scheurtje in zijn enkelband en is pas na de jaarwisseling weer inzetbaar.

Werner liep de blessure woensdagavond op in de Champions League-wedstrijd van RB Leipzig bij Shakhtar Donetsk (0-4-zege). De 26-jarige spits kreeg in de beginfase een schop tegen zijn enkel. Hij probeerde het nog even, maar moest zich enkele minuten later laten vervangen.