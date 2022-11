UEFA start Nations League voor vrouwen, EK- en WK-kwalificatie op de schop

De UEFA start in het najaar van 2023 met een Nations League voor vrouwen. Daardoor worden ook de EK- en WK-kwalificatie op de schop gegooid, heeft de Europese voetbalbond donderdag bekendgemaakt.

De Nations League bij de vrouwen is in grote lijnen hetzelfde als de variant bij de mannen, die in 2018 werd geïntroduceerd. Bij de vrouwen worden de landen op basis van hun plek op de coëfficiëntenlijst onderverdeeld in drie divisies. Divisie A en B bestaan uit zestien landen (vier groepen van vier) en divisie C uit negentien landen (vier groepen van vier en een groep van drie).

De teams treffen elkaar twee keer en spelen zodoende zes wedstrijden. De vier groepswinnaars in divisie A plaatsen zich voor de finaleronde van de Nations League, met twee halve finales, een finale en de strijd om het brons. De groepswinnaars van divisie B en C promoveren. De hekkensluiters van divisie A en B degraderen, net als de slechtste nummer drie uit divisie B.

Nieuw is dat er in de Nations League voor vrouwen elke vier jaar tickets voor de Olympische Spelen te verdienen zijn. Voorheen was het zo dat de beste drie Europese landen op het WK zich voor de Spelen plaatsten.

De eerste editie van de Nations League voor vrouwen is al bepalend voor de kwalificatie voor de Spelen van 2024. De twee finalisten veroveren een olympisch ticket. Mocht gastheer Frankrijk de eindstrijd van de Nations League halen, dan kwalificeert de winnaar van brons zich voor de Spelen.

Foto: UEFA

Nations League geschakeld met EK- en WK-kwalificatie

De olympische kwalificatie is niet het enige wat verandert. De prestaties in de Nations League bij de vrouwen zijn van groot belang met het oog op de kwalificatiereeks voor komende Europese kampioenschappen én wereldkampioenschappen.

Bij de EK- en WK-kwalificatie wordt vanaf nu namelijk precies hetzelfde format gebruikt, met divisies A, B en C. De prestaties in de Nations League bepalen in welke divisie een land bij de kwalificatie terechtkomt.

Acht landen - de nummer één en twee uit elke poule in divisie A - plaatsen zich rechtstreeks voor het desbetreffende eindtoernooi. De nummer drie en vier gaan naar de play-offs. Datzelfde geldt voor de top drie van de poules in divisie B en de groepswinnaars en drie beste nummers twee in divisie C.

De nieuwe versie van de kwalificatiereeks wordt voor het eerst gehanteerd in de aanloop naar het EK 2025. De kwalificatie begint in de lente van 2024 en duurt tot en met de herfst van dat jaar. De eerste editie van de Nations League start in het najaar van 2023 en duurt tot en met de lente van 2024.

Eerder

Aanbevolen artikelen