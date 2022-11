Databureau: Slechts twee landen hebben meer kans op wereldtitel dan Oranje

Alleen Brazilië en Argentinië hebben volgens berekeningen van Gracenote meer kans om wereldkampioen te worden dan het Nederlands elftal. Het databureau schat de kans dat Oranje de titel grijpt in Qatar op 7 procent.

De Brazilianen verloren sinds de uitschakeling in de kwartfinales van het WK 2018 slechts drie keer in vijftig interlands, terwijl de Argentijnen al ruim drie jaar ongeslagen zijn. Daarbij geldt wel dat beide landen door de coronapandemie bijna niet tegen Europese tegenstanders hebben gespeeld.

De aannemelijkste WK-finale is volgens Gracenote Brazilië tegen Argentinië met een kans van 3,2 procent. Probleem is wel dat de twee Zuid-Amerikaanse landen daarvoor niet allebei als groepswinnaar mogen doorgaan, want dan komen ze aan dezelfde kant van het schema terecht. In dat geval treft Brazilië Argentinië mogelijk al in de halve finales en is een finale tussen de twee uitgesloten.