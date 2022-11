FC Groningen boekt door transfers miljoenen winst: 'Gezond fundament gelegd'

FC Groningen heeft over het seizoen 2021/2022 een nettowinst van 9,2 miljoen euro geboekt, blijkt uit de donderdag gepresenteerde jaarcijfers. De Eredivisie-club dankt de mooie cijfers vooral aan de uitgaande transfers, want het bedrijfsresultaat is 600.000 euro negatief.

Groningen verdiende veel geld met de verkoop van Azor Matusiwa (in 2021 naar Stade de Reims), Gabriel Gudmundsson (in 2021 naar Lille OSC) en Bjorn Meijer (in 2022 naar Club Brugge). De recordtransfer van Jørgen Strand Larsen, die voor 11 miljoen euro naar Celta de Vigo vertrok, wordt pas volgend jaar meegenomen in de jaarcijfers. Deze overgang kwam pas na sluiting van het boekjaar (op 1 juli 2022) rond.

Het resultaat over het boekjaar 2021/2022 werd in positieve zin ook beïnvloed door een overdracht van 2,3 miljoen euro uit het spelersinvesteringsfonds. FC Groningen heeft de 9,2 miljoen euro toegevoegd aan het eigen vermogen van de club, dat per 30 juni 2022 op een totaal van 10,8 miljoen euro kwam.

Algemeen directeur Wouter Gudde is tevreden over de jaarcijfers. "We mogen stellen dat FC Groningen in het seizoen 2021/2022 financieel behoorlijke stappen voorwaarts heeft kunnen zetten en daarmee een gezond fundament onder de club heeft gelegd", zegt hij op de website van de club.

Technisch directeur Mark-Jan Fledderus (links) en algemeen directeur Wouter Gudde. Foto: Getty Images

Voetbalbegroting neemt toe met 1,7 miljoen euro

Het negatief bedrijfsresultaat is voor FC Groningen geen reden tot zorg. Voor het seizoen 2022/2023 is zelfs een tekort van 3,5 miljoen euro voorzien, maar dat kan opnieuw gedekt worden door uitgaande transfers, en dan vooral door de miljoenen voor Strand Larsen.

Gudde spreekt van een "aanvaardbaar hoger risico" en kijkt met vertrouwen naar de toekomst van de club. "Ten opzichte van het vorige seizoen neemt de voetbalbegroting met 1,7 miljoen euro toe, hetgeen de sportieve ambities van de club onderstreept."

De verwachting van FC Groningen is dat ook over het boekjaar 2022/2023 winst zal worden gemaakt.

