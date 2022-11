Trotse Schmidt vindt dat Benfica wonderlijke groepswinst heeft verdiend

Trainer Roger Schmidt vindt dat Benfica terecht groepswinnaar is geworden in de Champions League, vooral vanwege de manier waarop. De Duitser zag zijn ploeg woensdagavond met 1-6 winnen bij Maccabi Haifa. Dat was precies genoeg om Paris Saint-Germain (op basis van uitdoelpunten) achter zich te houden in groep H.

PSG won de laatste groepswedstrijd door Juventus met 1-2 te kloppen, waardoor het Franse sterrenensemble en Benfica op veertien punten kwamen. Aangezien zowel het onderling resultaat als het doelsaldo in evenwicht was, gaf het aantal uitdoelpunten de doorslag. Benfica maakte er in totaal negen, drie meer dan Paris Saint-Germain.

"Eerlijk gezegd dacht ik niet eens aan de groepswinst", bekende Schmidt op zijn persconferentie in het Israëlische Haifa. "We geloofden wel in onze kansen om eerste in de poule te worden, maar we dachten dat we dan op meer punten dan PSG hadden moeten eindigen. We hoopten dan ook vooral op een gelijkspel van PSG."

Halverwege stond Benfica nog niet eens op voorsprong bij hekkensluiter Maccabi (1-1) en lag PSG op koers voor de groepswinst. Door doelpunten van Petar Musa, Álex Grimaldo, Rafa Silva en Henrique Araújo nam de formatie uit Lissabon alsnog snel afstand. De treffer van João Mário in blessuretijd gaf uiteindelijk de doorslag in de strijd om de eerste plek in groep H.

Champions League groep H 1. Benfica 6-14 (+9)

2. Paris Saint-Germain 6-14 (+9)

3. Juventus 6-3 (-4)

4. Maccabi Haifa 6-3 (-14)

'De spelers hebben een geweldige mentaliteit getoond'

Door de eerste groepswinst in de Champions League sinds het seizoen 2011/2012 kan Benfica in de achtste finales geen andere nummer één uit een andere poule treffen. De ploeg van Schmidt ontloopt daardoor Napoli, FC Porto, Bayern München, Tottenham Hotspur, Chelsea, Real Madrid en Manchester City.

"De spelers wisten op een gegeven moment wel dat de wedstrijd beslist was, maar kregen daarna ook door dat we de strijd om de groepswinst op doelsaldo zouden kunnen beslissen", blikte Schmidt terug op de zinderende slotfase in het Sammy Ofer Stadium.

"De spelers hebben een geweldige mentaliteit getoond. Ze waren erg efficiënt en daardoor hebben ze het geflikt. Als je hier in de laatste groepswedstrijd nog toe in staat bent, verdien je het ook om op de eerste plek te eindigen."

Roger Schmidt ontvangt de felicitaties van Maccabi Haifa-trainer Barak Bakhar. Foto: Getty Images

