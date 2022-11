Schmidt met Benfica op bizarre wijze groepswinnaar in CL, Juventus verder in EL

Benfica is woensdag op opmerkelijke wijze groepswinnaar geworden in de Champions League. De ploeg van coach Roger Schmidt eindigde na een 1-6-zege op Maccabi Haifa precies gelijk met Paris Saint-Germain, waardoor het aantal uitgoals de doorslag gaf. Juventus gaat ondanks een 1-2-verlies tegen PSG verder in de Europa League.

Benfica en PSG eindigden beide op veertien punten en een doelsaldo van 16-7. Omdat ook het onderling resultaat gelijk was (tweemaal 1-1), gaf het totale aantal uitdoelpunten uiteindelijk de doorslag. Dat was in het voordeel van de Portugezen (9 om 6).

Aanvankelijk leek het niet op zo'n scenario uit te draaien, want bij rust stond het pas 1-1 bij Maccabi Haifa-Benfica. Gonçalo Ramos opende na twintig minuten met een kopbal de score voor de bezoekers, waarna Tjaronn Chery uit een strafschop voor de gelijkmaker zorgde.

In de tweede helft schakelde Benfica een tandje bij en dat resulteerde na een uur in de 1-2 via een fraaie kopbal van Petar Musa. Vervolgens leidden Alejandro Grimaldo (vrije trap), Rafa Silva (na assist David Neres), Henrique Araújo (intikker) en João Mário (afstandsschot) de Portugezen naar een 1-6-overwinning.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Juventus ondanks nederlaag naar Europa League

Juventus en Maccabi Haifa waren na vijf wedstrijden beide al uitgeschakeld in de Champions League. 'De Oude Dame' en de Israëliërs begonnen de laatste speelronde allebei met drie punten en streden daarom om de derde plek, die recht geeft op deelname aan de tussenronde van de Europa League.

Juventus kwam tegen Paris Saint-Germain al na een klein kwartier op achterstand door een fraaie goal van Kylian Mbappé. De Fransman wurmde zich door de Italiaanse defensie heen en plaatste de bal vanaf de rand van het zestienmetergebied in de rechterhoek.

Enkele minuten voor rust zorgde Leonardo Bonucci voor de gelijkmaker. De routinier tikte van dichtbij raak na een kopbal van Juan Cuadrado. Halverwege de tweede helft zette de net ingevallen Nuno Mendes PSG weer op voorsprong met een schuiver in de rechterhoek.

Ondanks de nederlaag eindigt Juventus als derde vanwege een veel beter doelsaldo dan Maccabi Haifa. Het onderling resultaat tussen de twee ploegen was gelijk (2-0 in Israël en 3-1 in Turijn). De Israëliërs hadden na de goal van Chery tegen Benfica even uitzicht op Europa League-deelname, maar leden uiteindelijk dus een stevige nederlaag.

Eindstand groep H Champions League 1. Benfica 6-14 (+9)

2. Paris Saint-Germain 6-14 (+9)

3. Juventus 6-3 (-4)

4. Maccabi Haifa 6-3 (-14)

Eerder

Aanbevolen artikelen