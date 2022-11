AC Milan overwintert dankzij uitblinker Giroud voor het eerst in negen jaar in CL

AC Milan heeft zich woensdag voor het eerst sinds het seizoen 2013/2014 verzekerd van overwintering in de Champions League. De Italiaanse club won mede door twee goals van Olivier Giroud met 4-0 van directe concurrent Red Bull Salzburg. Chelsea pakte de groepswinst door Dinamo Zagreb met 2-1 te verslaan.

Salzburg trad met een zeer jong elftal aan tegen Milan. Met een gemiddelde leeftijd van 21 jaar en 226 dagen werd de Oostenrijkse ploeg het op een na jongste Champions League-team ooit, na Arsenal in 2009 (21 jaar en 215 dagen). Voormalig Ajacied Maximilian Wöber was met 24 jaar en 271 dagen de oudste veldspeler.

Wöber en consorten konden niet voorkomen dat Giroud al na een kwartier kon binnenkoppen. De spits leek even later opnieuw te scoren, maar hij stond voorafgaand aan de treffer buitenspel. Milan-doelman Ciprian Tatarusanu voorkwam vlak voor rust de gelijkmaker door het schot van Junior Adamu te keren.

Salzburg kreeg meteen na de pauze de rekening gepresenteerd. Giroud kopte een scherpe voorzet richting Rade Krunic, die de bal in het net deponeerde. Binnen het uur was het helemaal gedaan in San Siro. Giroud profiteerde van geklungel van de Salzburg-verdediging en knalde de 3-0 tegen de touwen. Junior Messias tekende in blessuretijd voor de laatste treffer.