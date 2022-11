Lazio-trainer Sarri woest over extra rustdagen voor Feyenoord: 'Een schande'

Lazio-trainer Maurizio Sarri is verbolgen dat Feyenoord afgelopen weekend rust heeft gehad. De coach vindt het erg vreemd dat het speelschema van de Rotterdamse ploeg is aangepast in aanloop naar het cruciale Europa League-duel donderdag in De Kuip.

De KNVB gaf eerder gehoor aan het verzoek van Feyenoord om het duel met SC Cambuur uit te stellen. Zo kon de ploeg van coach Arne Slot zich optimaal voorbereiden op de wedstrijd tegen Lazio. De Romeinse club kwam zondag nog in actie tegen Salernitana (1-3-verlies).

"Ik vind het een schande", foeterde Sarri op de persconferentie daags voor het duel in Rotterdam. "Schandalig dat de UEFA de KNVB toestemming heeft gegeven een wedstrijd uit te stellen. We voelen ons in de maling genomen."

"We voelen ons bedrogen", herhaalde de coach. "Ook voor de andere clubs in de poule, FC Midtjylland en Sturm Graz, is het oneerlijk. Deze wedstrijd stond toch al een tijd gepland? Het is beschamend."

Stand groep F Europa League 1. Lazio 5-8 (-1)

2. Sturm Graz 5-8 (-4)

3. Feyenoord 5-5 (+3)

4. FC Midtjylland 5-5 (+2)

Sarri: 'We moeten alles geven tegen Feyenoord'

Alle clubs in groep F kunnen Europese overwintering nog veiligstellen. Lazio heeft aan een gelijkspel genoeg om door te gaan in de Europa League. De Italiaanse club won het eerste duel met Feyenoord begin september met 4-2, nadat de Rotterdammers na een half uur al op een 3-0-achterstand stonden.

Sarri waarschuwde dat zijn spelers ondanks de goede uitgangspositie alles moeten geven tegen Feyenoord. "Mijn spelers moeten 101 procent inzet tonen. We gaan niet achteroverleunen. Als je in wedstrijden niet aanvalt, krijg je juist veel aanvallen om de oren."

"We gingen al een keer in de fout tegen Feyenoord", refereerde Sarri aan de eerste confrontatie met de ploeg van Slot. "We maakten er op een gegeven moment een zooitje van. Dat moet ons niet weer overkomen."

