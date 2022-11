Ten Hag zonder Antony op jacht naar groepswinst met United: 'Maar wordt lastig'

Delen via E-mail

Manchester United-coach Erik ten Hag gaat donderdag met zijn ploeg op jacht naar de groepswinst in de Europa League. De Engelsen, die Antony missen door een blessure, moeten met minimaal twee doelpunten verschil winnen bij Real Sociedad om als eerste te eindigen.

"Het is zes weken geleden", doelde Ten Hag woensdag op zijn vooruitblikkende persconferentie op de 0-1-nederlaag van United tegen Sociedad. "Het was een ander team en niet alle spelers waren toen fit."

"We groeien, ontwikkelen ons en maken goede progressie. We weten dat het lastig is om hier (bij Real Sociedad, red.) te winnen, maar gaan de uitdaging graag aan."